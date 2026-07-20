Kylian Mbappé réalise un exploit historique : 10 buts et un deuxième Soulier d'Or à la Coupe du Monde 2026

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a conclu la Coupe du Monde 2026 avec des records personnels. L'attaquant du Real Madrid a marqué 10 buts tout au long du tournoi, remportant le Soulier d'Or en tant que meilleur buteur de la compétition. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il réalise cet exploit. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Mbappé a réussi à marquer 10 buts en huit matchs. Il a ainsi égalé la performance établie par la légende allemande Gerd Müller lors de la Coupe du Monde 1970. Depuis plus de 50 ans, aucun joueur n'avait réussi à atteindre un total de buts à deux chiffres lors d'une même édition.

Résultat historique et déception collective

Selon Goal.com, Kylian Mbappé a inscrit son dixième but lors du match pour la troisième place contre l'Angleterre. Bien que l'attaquant ait réalisé un doublé, les « Bleus » se sont inclinés 4-6 et ont terminé le tournoi à la quatrième place. Pour la France, battue en demi-finale par l'Espagne, futur champion, ce résultat est en deçà des attentes.

Le parcours de Mbappé dans la course au titre de meilleur buteur a commencé intensément dès la phase de groupes. Il a affiché ses ambitions en réalisant des doublés contre le Sénégal et l'Irak. Maintenant sa régularité lors de la phase à élimination directe, l'attaquant a également marqué contre la Suède (doublé), le Paraguay et le Maroc.

La réaction de Mbappé

Bien qu'il ait écrit l'histoire sur le plan individuel, le capitaine français n'a pas accueilli cela avec une grande joie. Dans son interview d'après-match, il a souligné que le succès collectif était plus important.

« Marquer autant de buts en Coupe du Monde vous propulse sans aucun doute vers un nouveau niveau. Mais j'aurais préféré jouer la finale plutôt que d'être le meilleur buteur. C'est bien que cela reste comme un héritage à la fin de ma carrière, mais pour l'instant, cela ne me réjouit pas vraiment », a déclaré Mbappé lors de la conférence de presse.

Désormais, Kylian Mbappé retourne dans son club, le Real Madrid. Son prochain objectif sera d'oublier cette déception en sélection par des victoires en club et de ramener la France au sommet lors des prochains grands tournois.