La SEC déclare les actifs numériques priorité stratégique jusqu'en 2030

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a élevé les actifs numériques au rang de ses priorités stratégiques. L'agence vise à assurer une clarté réglementaire concernant les technologies blockchain, la tokenisation et l'infrastructure du marché crypto jusqu'en 2030. Ces changements figurent dans le projet de plan stratégique pour les exercices 2026-2030, annoncé mardi. Cointelegraph.com rapporte .

Le document consacre une section distincte aux actifs numériques et aux technologies de registre distribué (DLT), aux côtés de la protection des investisseurs et de la formation du capital. Dirigée par le président Paul Atkins, l'agence prévoit d'établir une base juridique solide pour les actifs numériques grâce à une approche rationnelle et cohérente. Selon la SEC, les technologies blockchain et crypto ont le potentiel de transformer fondamentalement l'infrastructure financière américaine.

Le plan stratégique reconnaît que la croissance des actifs numériques a dépassé les réglementations existantes et appelle à une meilleure certitude juridique pour les participants au marché. Les offres tokenisées et l'infrastructure financière on-chain sont également identifiées comme des domaines soutenus par la SEC. Le document souligne que les services de garde, de négociation et de staking doivent fonctionner sous une surveillance appropriée sans exigences excessives ou contradictoires.

Une autre priorité majeure est la clarification des limites de compétence entre la SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Cette question est depuis longtemps l'un des principaux défis de la régulation des actifs numériques aux États-Unis. Les deux agences ont déjà signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération, facilitant ainsi le partage d'informations dans le contexte des nouvelles technologies.