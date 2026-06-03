Les législateurs américains s'opposent à l'inclusion des cryptos dans les fonds de pension

Les principaux démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis ont exigé que le Département du travail mette fin aux projets d'inclusion d'actifs numériques et « alternatifs » dans les plans de retraite 401(k) des Américains. Les sénateurs Bernie Sanders, Elizabeth Warren et le représentant Bobby Scott ont envoyé une lettre au secrétaire par intérim Keith Sonderling, l'exhortant à retirer la proposition d'ajouter le capital-investissement, les cryptos et le crédit privé aux comptes de retraite. Cointelegraph.com a rapporté .

Les législateurs soutiennent que cette politique expose les fonds de pension aux risques d'actifs très volatils tels que le Bitcoin et d'autres monnaies numériques. La lettre souligne le manque de réglementation et de mécanismes de protection sur le marché des cryptos, ce qui pourrait rendre de nombreuses cryptomonnaies vulnérables à la fraude. Des inquiétudes ont également été exprimées concernant l'affaiblissement de la surveillance au sein d'agences financières comme la SEC.

Cette initiative du Département du travail a été annoncée à la suite d'un décret signé par le président américain Donald Trump en août 2025 visant à « démocratiser » l'accès aux actifs alternatifs. Selon l'Investment Company Institute, environ 10,1 billions USD étaient détenus dans les plans 401(k) des Américains à la fin de 2024.

Sanders, Warren et Scott ont mis en doute le fait que cette politique ne crée pas de conflits d'intérêts financiers pour les membres de l'administration actuelle. Ils ont notamment souligné l'existence du projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial. Les démocrates ont déclaré qu'ils voteraient contre tout projet de loi n'incluant pas de règles d'éthique.