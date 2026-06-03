Bitwise : Les cryptomonnaies deviennent un pari contrariant face à l'essor des actions IA

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Bitwise : Les cryptomonnaies deviennent un pari contrariant face à l'essor des actions IA

Selon Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, le marché des cryptomonnaies devient actuellement un « pari contrariant » alors que les investisseurs institutionnels se tournent vers les actions liées à l'intelligence artificielle (IA). Dans son analyse de marché, Hougan a qualifié la situation actuelle de « brutale », notant que les cryptomonnaies ont perdu de leur attrait pour les investisseurs alors que l'indice Nasdaq-100 a progressé de 43 % cette année. Cointelegraph.com rapporte .

Suite au lancement de ChatGPT par OpenAI, les actions des entreprises liées aux technologies de l'IA ont fortement augmenté. En particulier, NVIDIA, fabricant de composants informatiques essentiels à l'IA, a vu son action grimper de près de 1 500 % depuis lors. Selon Hougan, alors que les investissements basés sur le momentum surfent sur une vague d'enthousiasme, les paris contrariants exigent de la patience et une analyse fondamentale à long terme.

Nick Ruck, directeur chez LVRG Research, a partagé cet avis, affirmant que bien que l'IA domine les portefeuilles institutionnels, le marché crypto arrive à maturité et émerge comme un secteur à fort potentiel de rendement. Selon Hougan, ce marché baissier diffère des précédents car les capitaux ne se dirigent pas seulement vers le Bitcoin, mais aussi vers des actifs plus petits aux fondamentaux solides comme Hyperliquid, Zcash et Stellar.

Lorsque le marché crypto cesse d'être porté par le trading de momentum, les fondamentaux prennent une importance cruciale. Hougan considère cela comme un signe que nous sommes plus proches de la fin du marché baissier que de son début. Néanmoins, la capitalisation boursière a continué de baisser ces derniers jours, tombant à 2,38 billions USD, soit 46 % de moins que le sommet d'octobre.

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Laylo
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