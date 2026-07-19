Holloway pose un ultimatum à l'UFC : qui sera le prochain ?

L'ancien champion de l'UFC Max Holloway a dévoilé deux scénarios pour son prochain combat. Si une troisième confrontation avec Conor McGregor ne se concrétise pas, le combattant américain exige un affrontement contre Justin Gaethje pour la ceinture des poids légers.

Cette idée ne relève pas d'une simple prétention au titre. Le précédent combat entre Holloway et Gaethje s'est terminé par l'un des KO les plus célèbres de l'histoire de l'UFC.

« Donnez-moi enfin ce combat pour le titre »

Holloway s'est adressé à la direction de l'UFC, soulignant qu'il mérite une opportunité pour le titre.

« Donnez-moi enfin ce combat pour le titre. Justin Gaethje et moi avons notre propre histoire. Tout le monde sait que ce sera une véritable guerre debout. Alors pourquoi ne pas organiser ce combat ? » a-t-il déclaré.

Gaethje est actuellement le champion en titre des poids légers de l'UFC. Par conséquent, une éventuelle revanche ne serait pas seulement un choc médiatique, mais un combat pour la ceinture principale.

Leur premier combat est entré dans l'histoire

Holloway et Gaethje se sont affrontés pour la ceinture BMF lors de l'UFC 300 en avril 2024. Dominant pendant cinq rounds, Holloway a invité son adversaire à un échange de coups ouvert dans les dernières secondes.

À une seconde de la fin, il a infligé un KO brutal à Gaethje. Cet épisode est devenu l'un des dénouements les plus iconiques de l'histoire de l'UFC.

Maintenant que Gaethje détient le titre, la revanche revêt une importance particulière pour les deux combattants : Holloway cherche à devenir champion dans une deuxième catégorie, tandis que Gaethje veut prendre sa revanche sur l'une de ses défaites les plus marquantes.

Qu'en est-il du troisième combat contre McGregor ?

Holloway a récemment battu Conor McGregor lors de l'UFC 329. Le combat a été arrêté par TKO à 1:09 du premier round après que l'Irlandais s'est blessé au genou.

McGregor a exprimé plus tard son souhait d'un troisième combat contre Holloway. Cependant, il doit faire face à une opération et une longue convalescence. Dana White a également déclaré qu'il était trop tôt pour parler de cette revanche.

C'est pourquoi le plan de Holloway est clair : si McGregor ne peut pas revenir rapidement, il veut affronter Gaethje pour le titre sans perdre de temps.

Quelle option l'UFC choisira-t-elle ?

La revanche contre Gaethje semble logique d'un point de vue sportif : ils ont une histoire commune, le premier combat a suscité un grand intérêt et Holloway a déjà battu le champion.

Cependant, il existe d'autres prétendants au titre des poids légers. Par conséquent, l'exigence de Holloway ne garantit pas automatiquement la programmation du combat.

La décision appartient désormais à l'UFC : Holloway attendra-t-il McGregor ou une nouvelle « guerre debout » pour la ceinture sera-t-elle organisée contre Gaethje ? Cette revanche a tout pour elle : le buzz, l'histoire et l'enjeu. Il ne manque plus qu'une signature.