Netflix révèle avoir utilisé l'IA dans plus de 300 projets

Netflix, l'une des plus grandes plateformes de streaming au monde, continue de révolutionner l'industrie cinématographique. Selon le dernier rapport de l'entreprise, les technologies d'IA générative ont été utilisées avec succès dans la création de plus de 300 films et séries à ce jour. Cela permet non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi de préparer des scènes visuelles complexes en un temps record. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La direction de Netflix a mis l'accent sur les capacités de l'IA dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre. Il est indiqué que cette technologie participe activement à presque toutes les étapes de la création de contenu, du développement du concept initial à la post-production et à la visualisation finale. Cela aide les équipes créatives à concrétiser des idées qui semblaient auparavant impossibles.

L'alliance de l'économie et de la haute qualité

Selon les informations d'ixbt.com, l'IA s'avère particulièrement utile pour créer des scènes de foule et des épisodes de combat complexes. Alors que les méthodes traditionnelles nécessitaient des centaines de cascadeurs, de figurants et des décors coûteux, les technologies génératives rendent désormais ce processus nettement moins onéreux.

L'entreprise a également cité des exemples concrets d'utilisation de cette technologie. Notamment, la série sportive indienne Glory, la mini-série brésilienne Brasil 70: A Saga do Tri et le projet documentaire sur l'histoire des États-Unis The American Experiment présentent des scènes à grande échelle créées avec l'aide de l'IA. Dans ces projets, le rôle de la technologie a été crucial pour recréer des environnements historiques et représenter des événements de masse.

Les experts de Netflix soulignent que sans l'aide de l'IA, certaines scènes complexes et coûteuses de ces projets auraient dû être purement et simplement supprimées. La technologie permet non seulement d'économiser le budget, mais aussi d'améliorer la qualité de l'image et de livrer le contenu aux spectateurs plus rapidement. Il s'agit d'un avantage majeur sur un marché du streaming hautement concurrentiel.

Cette nouvelle est également importante pour les spectateurs, car l'augmentation du contenu de qualité sur Netflix et sa sortie plus rapide dépendent directement du développement technologique mondial. À l'avenir, le nombre de films créés avec l'aide de l'IA devrait encore augmenter, ce qui établira de nouvelles normes dans l'industrie cinématographique.