Samsung présente le nouveau projecteur Freestyle+ doté d'IA

Le géant technologique sud-coréen Samsung a mis à jour sa gamme de projecteurs multifonctions et compacts. Le nouveau modèle Freestyle+, lancé sur le marché américain, attire l'attention des utilisateurs non seulement par la haute qualité de son image, mais aussi par ses capacités en matière d'IA. Cet appareil vise à transformer totalement le concept de home cinéma moderne, étant adapté à une utilisation libre, même en extérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

L'un des principaux avantages du modèle Freestyle+ est sa capacité à projeter une image jusqu'à 100 pouces avec une résolution Full HD. Selon les informations publiées par le site ixbt.com, l'appareil peut fonctionner en étant connecté à une batterie externe (Power Bank) via un port USB-C. Cela permet de l'utiliser facilement lors de voyages, de campings ou dans des endroits où l'accès à l'électricité est limité.

IA et paramètres intelligents

Le projecteur de nouvelle génération est enrichi par des technologies d'IA. Il dispose notamment d'une fonction de correction automatique 3D des distorsions trapézoïdales. Cela signifie que, quel que soit l'angle d'installation du projecteur, il ajuste automatiquement l'image en un rectangle parfait sur le mur. De plus, le système de calibrage de surface et d'adaptation de l'image préserve la fidélité des couleurs, même sur des murs inégaux ou colorés.

En termes de qualité d'image, l'appareil offre une luminosité de 430 ISO-lyumen et prend en charge les technologies PurColor et HDR10+. Cela garantit une clarté des détails et une richesse des couleurs, même dans les scènes sombres. Pour les utilisateurs, de tels appareils compacts peuvent constituer une solution pratique pour regarder des films sur grand écran dans le jardin ou lors de moments de détente en famille.

Audio et logiciel

Une attention particulière a été portée au système audio. Les haut-parleurs intégrés au Freestyle+ diffusent le son à 360 degrés. Deux caissons de basses passifs permettent de restituer les sons basse fréquence (basses) avec plus de profondeur. Si cela ne suffit pas, la technologie Q-Symphony permet de connecter sans fil le projecteur à des systèmes acoustiques externes ou à des barres de son via Wi-Fi.

L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation propriétaire Tizen de Samsung. Cela offre aux utilisateurs les possibilités suivantes :

Accès direct à tous les services de streaming populaires ;

Prise en charge des plateformes de cloud gaming ;

Diffusion sans fil de l'écran d'un smartphone ou d'une tablette vers le projecteur ;

Intégration avec d'autres appareils intelligents via l'écosystème SmartThings.

Actuellement, le modèle Freestyle+ est évalué à 1200 dollars sur le marché américain. L'arrivée du nouveau produit dans d'autres régions, y compris en Asie centrale, est attendue prochainement. Sa compacité et son indépendance vis-à-vis d'une source d'alimentation fixe en font un choix idéal non seulement pour le divertissement, mais aussi pour les présentations.