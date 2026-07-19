Le partenaire d'entraînement ouzbek de McGregor obtient son visa américain

Ouzbek Le combattant de MMA Bakhromjon Ruziev a surmonté un obstacle majeur dans sa carrière. L'athlète a obtenu son visa américain et devrait désormais disputer ses combats au sein de la prestigieuse organisation américaine LFA.

Cette étape n'est pas seulement un voyage à l'étranger pour Ruziev. Le succès sur le circuit LFA pourrait devenir l'un des chemins les plus courts vers l'UFC.

Visa américain approuvé

Les réseaux sociaux de Bakhromjon Ruziev ont confirmé l'approbation de son visa américain. L'annonce précise également que son prochain combat aura lieu dans le cadre du LFA.

Auparavant, Ruziev avait déclaré que l'un des objectifs principaux de sa collaboration avec le LFA était d'obtenir un visa américain et de pouvoir combattre aux États-Unis. Selon lui, la promotion lui a proposé un contrat de six combats.

Pour l'instant, la date de ses débuts au LFA, son adversaire et le numéro de l'événement n'ont pas été officiellement annoncés.

Le LFA pourrait ouvrir les portes de l'UFC

Legacy Fighting Alliance est l'une des organisations de MMA les plus renommées aux États-Unis. De nombreux combattants qui s'y illustrent attirent ensuite l'attention des grandes promotions.

C'est pourquoi chaque combat de Ruziev en Amérique ne sera pas seulement une ligne de plus dans ses statistiques, mais un test décisif pour sa carrière. Le problème du visa est désormais derrière lui, tout se jouera dans l'octogone.

Quel est le palmarès professionnel de Ruziev ?

Selon Tapology, Bakhromjon Ruziev a disputé 9 combats en MMA professionnel. Il compte 7 victoires, une défaite et un match nul. Son dernier combat a eu lieu le 7 février 2026 à Tachkent et s'est soldé par un match nul partagé.

Ruziev a remporté la plupart de ses victoires avant la limite : il se distingue par sa capacité à stopper ses adversaires grâce à ses frappes et ses techniques de soumission.

Entraînement avec McGregor

Le combattant ouzbék a participé au camp d'entraînement de l'ancien double champion de l'UFC, Conor McGregor, en tant que partenaire de sparring. Cette expérience a contribué à accroître sa notoriété auprès des fans locaux.

Ruziev est désormais face à une opportunité majeure. Des victoires convaincantes au LFA pourraient le placer sur le radar des recruteurs de l'UFC. Le visa est prêt, le contrat est signé : place à l'octogone.