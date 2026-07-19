Declan Rice établit un nouveau record dans l'histoire de l'Angleterre : Kane et Beckham dépassés

Le milieu de terrain de l'équipe d'Angleterre et d'Arsenal, Declan Rice, a non seulement contribué à la victoire lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, mais a également marqué l'histoire du football national. Lors de cette rencontre contre la France, qui s'est transformée en un festival de buts sur le score de 6-4, Rice a porté le brassard de capitaine, réussissant à surpasser des légendes comme Harry Kane et David Beckham. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de ce match disputé à Miami, Declan Rice a ouvert le score dès la 2e minute et a ensuite délivré une passe décisive sur le but d'Ezri Konsa. Selon la BBC, Rice est devenu le premier joueur anglais à marquer et à délivrer une passe décisive lors de ses débuts en tant que capitaine en Coupe du Monde. Auparavant, des capitaines comme Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard et Harry Kane avaient été décisifs lors de leurs débuts, mais seul Kane, en 2018 contre la Tunisie, avait réussi à marquer deux fois, se rapprochant ainsi de la performance de Rice.

Résultats historiques et saveur de la victoire

Pour Declan Rice, ce match était sa 80e sélection en équipe nationale. Son but, inscrit à 2 minutes et 14 secondes, a été enregistré comme le deuxième but le plus rapide de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde. Le record dans ce domaine appartient toujours à Bryan Robson, qui avait marqué contre la France en 1982 après seulement 27 secondes. L'équipe dirigée par Thomas Tuchel a pratiquement scellé le sort du match en inscrivant quatre buts sans réponse dès la première mi-temps.

De plus, Rice est devenu le 14e joueur à mener l'équipe d'Angleterre en tant que capitaine lors d'un match de Coupe du Monde. Il a rejoint dans cette liste prestigieuse des légendes comme Bobby Moore et Billy Wright. Comme l'entraîneur Thomas Tuchel a effectué sept changements dans le onze de départ pour ce match pour la troisième place, le brassard a été confié à la star d'Arsenal en l'absence de Harry Kane, laissé au repos.

La dure réalité derrière la victoire

Bien que la médaille de bronze ait été remportée, Declan Rice n'a pas caché sa déception quant au résultat global de l'équipe lors de l'interview. Selon lui, l'équipe d'Angleterre est désormais lassée des participations « honorables » en quarts ou en demi-finales. « Nous sommes fatigués de dire que nous sommes fiers d'atteindre les demi-finales. Nous voulons gagner avec l'Angleterre », a souligné le milieu de terrain.

Le joueur a admis que la défaite en demi-finale contre l'Argentine était encore douloureuse. À son avis, l'équipe est très proche des grands titres et seuls de petits détails empêchent le sacre. L'entraîneur adjoint de l'Angleterre, Anthony Barry, a également évoqué l'état psychologique des joueurs, reconnaissant qu'ils sont entrés sur le terrain avec un « cœur blessé », mais qu'ils ont tout de même su faire preuve de volonté.

Cette victoire a permis à l'Angleterre de terminer le Mondial 2026 sur une note positive. Les joueurs jeunes et expérimentés de l'équipe, en particulier des leaders comme Declan Rice, ont prouvé une fois de plus qu'ils sont prêts à se battre pour le titre suprême lors des futurs tournois.