Arsenal était proche, mais un revirement soudain a eu lieu dans le transfert de Rogers...

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Arsenal était proche, mais un revirement soudain a eu lieu dans le transfert de Rogers...

Arsenal avait intensifié les négociations avec Aston Villa pour obtenir Morgan Rogers, faisant de l'international anglais sa cible prioritaire du mercato estival. Cependant, la situation a basculé avant que le club londonien ne puisse finaliser l'accord.

Selon les dernières informations, un autre géant anglais est intervenu brusquement dans les négociations, faisant accepter une offre record pour le joueur de 23 ans.

Arsenal avait déjà convenu des conditions personnelles avec Rogers

D'après le journaliste Sacha Tavolieri, les représentants d'Arsenal et d'Aston Villa étaient en contact permanent concernant ce transfert. Les discussions étaient positives et le montant de l'opération était estimé à environ 100 millions d'euros.

La source avait rapporté que Rogers avait exprimé son désir de rejoindre Arsenal et qu'un accord de principe avait été trouvé sur des conditions personnelles jusqu'en 2031. Le fait qu'Arsenal l'ait identifié comme la cible principale pour renforcer son attaque a également été confirmé par d'autres sources fiables.

Aston Villa n'a pas cédé facilement

Le club de Birmingham n'avait pas prévu de vendre Rogers et occupait une position de force dans les négociations. Le contrat actuel du joueur avec Aston Villa court jusqu'en 2031.

C'est pourquoi diverses sources estimaient sa valeur entre 100 et 130 millions de livres sterling. L'âge, la polyvalence et le contrat à long terme de Rogers ont provoqué une flambée de sa valeur marchande.

Chelsea a fait basculer les négociations à la dernière minute

Mais les nouvelles informations diffusées le 18 juillet ont porté un coup dur aux plans d'Arsenal. Selon Sky Sports et Reuters, Chelsea a conclu un accord de 117 millions de livres avec Aston Villa pour Rogers.

Une fois la visite médicale passée, le joueur devrait signer un contrat de six ans. Cette somme deviendra l'un des transferts les plus chers de l'histoire de Chelsea. Bien que les clubs n'aient pas encore fait d'annonce officielle, les derniers rapports indiquent que la destination de Rogers ne sera pas Arsenal, mais Stamford Bridge.

Arsenal va-t-il maintenant se tourner vers d'autres candidats ?

L'équipe de Mikel Arteta voyait en Rogers un joueur polyvalent capable d'évoluer à plusieurs postes en attaque. Mais après l'offre record de Chelsea, la probabilité qu'Arsenal augmente encore son prix a diminué.

Le club londonien pourrait désormais se concentrer sur d'autres joueurs offensifs. Selon Reuters, des profils comme Julián Álvarez et Bradley Barcola figurent également sur la liste des options d'Arsenal.

Ainsi, bien qu'Arsenal ait été proche du transfert de Rogers et ait même discuté des conditions personnelles, l'offre tardive mais colossale de Chelsea a changé tout le scénario. Le marché des transferts a encore prouvé sa règle : tant que le contrat n'est pas signé, l'expression « presque conclu » n'a pas grand poids.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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