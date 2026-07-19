Un crocodile attaque un enfant au bord d'une rivière

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Un crocodile attaque un enfant au bord d'une rivière

Dans un tragique incident survenu dans l'État de l'Uttar Pradesh en Inde, un crocodile a attaqué un garçon de 12 ans et l'a entraîné dans la rivière. C'est ce que rapporte The Times of India .

Selon les informations, la tragédie s'est produite sur les rives de la rivière Ghaghara, dans le district de Bahraich. Après avoir aidé son oncle dans une rizière, le garçon de 12 ans s'est rendu au bord de la rivière pour se laver les mains et les pieds. À ce moment-là, un crocodile a surgi de l'eau, l'a attaqué et l'a traîné vers le fond.

Selon les témoins, l'incident s'est produit vers 18h00, heure locale. Entendant les appels à l'aide de l'enfant, les agriculteurs et les villageois sont arrivés rapidement sur les lieux. Ils ont jeté des pierres et des briques sur le prédateur pour le forcer à lâcher le garçon.

Cependant, après avoir fait remonter l'enfant à la surface à plusieurs reprises, le crocodile l'a de nouveau entraîné dans les profondeurs. Les tentatives de sauvetage ont été vaines.

Par la suite, des dizaines d'habitants ont entamé des recherches à l'aide de perches en bambou. Après environ cinq heures de recherches, vers 22h00, le corps de l'enfant a été retrouvé dans la rivière.

Les représentants du service forestier ont indiqué que le crocodile avait mutilé une partie du corps. Le défunt était un élève de 6ème et avait perdu ses parents il y a quelques années. Il laisse derrière lui un frère et deux sœurs.

L'administration du district a annoncé qu'une aide financière de 4 lakhs de roupies, soit plus de 4 800 dollars, serait versée à la famille du défunt dans le cadre du programme d'indemnisation du gouvernement.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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