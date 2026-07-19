Après avoir mis fin à sa carrière internationale, l'attaquant légendaire de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, a réalisé un achat colossal pour profiter pleinement de son temps libre. Le footballeur a acquis un superyacht luxueux pour 17 millions de livres sterling (environ 23 millions de dollars). Pour Neymar, cet achat n'est pas seulement un symbole de richesse, mais aussi un moyen de se reconstruire mentalement après l'échec lors de la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, avec cette démarche, Neymar perpétue la tradition de stars figurant parmi les footballeurs les plus riches du monde, comme David Beckham et Cristiano Ronaldo. Il est de notoriété publique que Cristiano Ronaldo a acheté un yacht pour 5,5 millions de livres en 2020 pour célébrer le titre remporté avec la Juventus. Le nouveau navire de Neymar est nettement plus coûteux que celui de ses collègues.

"Enejota" : un nouveau palais sur les côtes brésiliennes

Le nouveau yacht a été baptisé "Enejota" en l'honneur des initiales du joueur (NJ). Selon les informations de Nautica, il ne s'agit pas d'un simple navire, mais d'un projet monumental créé sur la base d'un cargo fabriqué au Brésil et entièrement rénové. Long de plus de 46 mètres, ce navire est actuellement ancré dans le port d'Angra dos Reis, dans l'État de Rio de Janeiro.

Les capacités intérieures du yacht impressionnent quiconque. Avec une surface totale de 800 mètres carrés, le navire offre de vastes espaces pour Neymar et ses invités. Sur le plan technique, il est équipé de quatre moteurs spéciaux Caterpillar, chacun développant 1450 chevaux. Cette puissance permet au yacht de naviguer rapidement et en douceur le long des côtes brésiliennes.

Départ de l'équipe nationale et nouvelle vie

Neymar a effectué cet achat coûteux après une participation décevante à la Coupe du Monde 2026. La défaite inattendue de l'équipe nationale du Brésil contre la Norvège en huitièmes de finale a marqué le dernier match de l'attaquant en sélection. Bien que Neymar ait inscrit son 80e but en équipe nationale lors de cette rencontre, il n'a pas pu sauver son équipe de la défaite.

Dans une interview accordée à Globo, le footballeur avait déclaré en larmes : "J'ai essayé, j'ai tout donné". Désormais, le yacht "Enejota" servira de refuge personnel à Neymar pour mener une vie calme et paisible, loin de l'attention des médias.

Cette nouvelle est également intéressante pour les fans de football, car Neymar est l'une des stars les plus célèbres évoluant sur le continent asiatique. Ses achats de ce niveau prouvent une fois de plus l'immense influence du joueur non seulement sur le terrain, mais aussi dans le monde des affaires et du marketing. Neymar continue d'occuper les premières places parmi les sportifs les mieux rémunérés au monde.