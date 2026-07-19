La police contrainte d'intervenir pendant l'interview de Harry Kane

Une mésaventure inattendue a marqué la fin du parcours réussi de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du Monde. Après la victoire sur le terrain, alors que le capitaine Harry Kane donnait une interview aux journalistes, des troubles ont éclaté en zone mixte, obligeant la police à intervenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match pour la troisième place disputé au Hard Rock Stadium de Miami, l'Angleterre a battu la France sur le score de 6-4. Cette victoire est entrée dans l'histoire comme le meilleur résultat des « Three Lions » dans un tournoi disputé hors de leurs terres. Cependant, les moments de joie d'après-match ont été ternis par une altercation dans la zone de presse.

Selon Goal.com, alors que Harry Kane répondait aux questions des journalistes, un désaccord a éclaté entre les représentants des médias. Un groupe de journalistes anglais aurait empêché un reporter local de filmer, allant jusqu'à le bousculer physiquement. La situation s'est envenimée jusqu'à une altercation physique, interrompant l'interview.

Intervention de la police et rétablissement de l'ordre

Face à l'escalade du conflit, le reporter local a dû solliciter l'aide des officiels de la FIFA et des agents de la police de Miami en service au stade. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un policier s'immisçant dans la foule pour évacuer l'un des individus perturbateurs. Ce n'est qu'après l'intervention des forces de l'ordre que la situation s'est stabilisée.

Malgré le tumulte et le désordre ambiant, Harry Kane a poursuivi son interview, soulignant sa fierté quant aux résultats obtenus par son équipe. Selon le capitaine, cette médaille de bronze est la plus haute distinction depuis 60 ans et une récompense méritée pour les efforts fournis par l'équipe.

« Je suis très fier. C'est notre meilleur résultat depuis 60 ans et notre meilleure performance sur sol étranger. Terminer le tournoi avec une médaille est une juste récompense pour tout notre travail », a souligné Harry Kane.

L'attaquant a également répondu aux questions concernant le sélectionneur de l'équipe nationale, Thomas Tuchel. Bien que le technicien allemand soit critiqué par certains politiciens et une partie du public, Kane l'a défendu. Le capitaine estime que, s'agissant du premier tournoi du coach, il saura tirer profit de cette expérience à l'avenir. « Du point de vue des joueurs, il a fait un travail fantastique. C'était son premier tournoi et il en tirera beaucoup d'enseignements », a déclaré le capitaine anglais.