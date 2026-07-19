Bellingham révèle le prochain objectif de l'Angleterre après le bronze

L'équipe nationale d'Angleterre a terminé la Coupe du Monde 2026 avec une victoire contre la France et une médaille de bronze. Jude Bellingham a admis que ce résultat n'était pas l'objectif initial de l'équipe, mais l'a qualifié de base solide pour les grands projets futurs.

Les « Three Lions » ont gagné 6-4 dans un match dramatique avec 10 buts. C'est le meilleur résultat de l'Angleterre en Coupe du Monde depuis le titre de 1966.

« Nous ne sommes pas venus ici pour le bronze »

Selon les propos rapportés par Fabrizio Romano, Bellingham a souligné que les joueurs méritaient de terminer le tournoi sur une note positive.

« Cette équipe méritait pleinement de terminer la saison sur une telle note. Bien sûr, nous ne sommes pas venus ici pour ce résultat précis. »

L'objectif principal de l'Angleterre était d'atteindre la finale et de se battre pour le titre mondial. Cependant, Thomas Tuchel et ses hommes ont été battus 1-2 par l'Argentine en demi-finale, manquant ainsi la qualification pour le match décisif.

Bellingham qualifie le bronze de base importante

Selon le joueur, ce meilleur résultat depuis 1966 devrait donner confiance à l'Angleterre avant les prochains tournois.

« La meilleure performance depuis 1966 est une base solide pour construire les projets futurs. »

Lors du match contre la France, Bellingham a lui-même marqué un but. Dans ce match où Bukayo Saka a réalisé un triplé, Declan Rice et Ezri Konsa ont également trouvé le chemin des filets. L'Angleterre remporte ainsi la médaille de bronze de la Coupe du Monde pour la première fois.

Remerciements particuliers aux supporters

Bellingham s'est également adressé aux supporters anglais qui ont soutenu l'équipe tout au long du tournoi.

« Une fois de plus, je remercie les supporters de l'équipe d'Angleterre. Cet été a été mémorable à bien des égards. Ce fut une expérience très agréable. »

Bien que l'Angleterre n'ait pas atteint la finale, elle a montré contre la France qu'elle pouvait se relever mentalement après la défaite en demi-finale. Désormais, Tuchel a pour mission de faire de cette médaille de bronze non pas un résultat isolé, mais le début d'une nouvelle ère.

Quand commence la finale de la Coupe du Monde 2026 ?

La Coupe du Monde 2026, à laquelle ont participé 48 équipes nationales pour la première fois de l'histoire, s'est déroulée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'Espagne et l'Argentine s'affronteront pour le titre lors du match décisif.

La finale débutera le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey à 15h00 heure locale. Cela correspond à 00h00 dans la nuit du 19 au 20 juillet heure de Tachkent.

L'Angleterre termine le Mondial avec le bronze. Les propos de Bellingham montrent que l'équipe considère ce résultat non comme une destination, mais comme un point de départ pour la prochaine grande étape.