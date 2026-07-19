TSMC voit ses actions chuter malgré des revenus records

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a annoncé des résultats financiers records pour le deuxième trimestre 2026. Cependant, la valeur des actions de l'entreprise a commencé à baisser de manière inattendue. Cette situation est liée aux doutes des investisseurs quant à la rentabilité des investissements massifs dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI). C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Au cours de la période de référence, le chiffre d'affaires de TSMC a augmenté de 36 % par rapport à la même période de l'année dernière, dépassant les 40 milliards de dollars. Le bénéfice net a enregistré un résultat encore plus impressionnant, avec une croissance de 77 %. Malgré cela, les actions de l'entreprise ont chuté de 4 % en bourse. La raison principale invoquée est l'augmentation brutale des dépenses consacrées à l'expansion de la production.

Le coût du boom de l'intelligence artificielle

Selon les informations d'ixbt.com, TSMC a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026, passant de 52-56 milliards de dollars à 60-64 milliards de dollars. Ces fonds seront principalement destinés à l'achat de nouveaux équipements et au développement des infrastructures. Face à de telles dépenses, les acteurs du marché s'inquiètent du manque de clarté quant aux bénéfices réels générés par les technologies d'AI.

Cette tendance a affecté non seulement le géant taïwanais, mais tout le secteur technologique. Alors que l'indice Nasdaq 100 a reculé de 1,4 %, l'indice du secteur des semi-conducteurs a chuté de près de 19 % par rapport à son plus haut niveau. Les investisseurs ne demandent plus seulement une croissance des revenus, mais des preuves concrètes sur le moment et la manière dont les milliers de milliards de dollars investis dans l'infrastructure AI seront rentabilisés.

Un indicateur clé du marché

Étant donné que TSMC est le partenaire principal fournissant des puces pour NVIDIA , Apple et d'autres leaders technologiques, sa situation sert de baromètre pour la « santé » de toute l'industrie. Bien que l'entreprise profite largement de la demande en puces AI, la question fondamentale demeure : les clients pourront-ils créer de nouvelles sources de revenus grâce à ces puces coûteuses ?

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs et le marché local, car tout ce que nous utilisons, des smartphones iPhone aux technologies cloud, repose sur des processeurs fabriqués dans les usines de TSMC. Toute fluctuation sur le marché mondial des microcircuits aura inévitablement un impact sur le prix des gadgets et la qualité des services technologiques à l'avenir.

En conclusion, le succès financier seul ne suffit plus sur le marché actuel. Les investisseurs veulent avoir la certitude qu'une efficacité économique réelle se cache derrière le battage médiatique autour de l'intelligence artificielle. Les prochaines étapes de géants comme TSMC pourraient déterminer le sort de cette « bulle AI ».