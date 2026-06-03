Le prix du Bitcoin chute à 65 000 USD : 1,8 milliard USD de liquidations

Le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de 8 % dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran, tombant à un plus bas de neuf semaines à 65 360 USD. Selon les données de TradingView, ce niveau enregistré sur la bourse Bitstamp est le plus bas depuis le 29 mars, indiquant que les vendeurs ont pris le contrôle du marché. Cointelegraph.com rapporte .

La baisse des prix a provoqué des liquidations massives sur le marché des produits dérivés. Plus précisément, plus de 1,58 milliard USD de positions longues ont été clôturées. Sur ce montant, 774,2 millions USD concernaient directement le Bitcoin, tandis que 440 millions USD de positions Ethereum (ETH) ont été liquidés.

Au total, en combinant les positions courtes et longues, 1,83 milliard USD ont été effacés du marché. Il s'agit du plus important événement de liquidation depuis le 6 février, lorsque le prix du BTC était passé sous la barre des 60 000 USD. Les analystes de CryptoBanter ont qualifié cela de plus grande perte journalière de ces derniers mois.

Un analyste sous le pseudonyme de Byzantine General a expliqué ce changement brutal du marché en s'appuyant sur les données de grandes bourses telles que Binance, Bybit, OKX et Deribit. Un autre expert, DonaX₿τ, a souligné que les 1,5 milliard USD de liquidations longues d'aujourd'hui sont légèrement inférieurs à ceux de la crise pandémique de 2020 (1,6 milliard USD).