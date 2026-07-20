Photo : Marco Bader/HMB Media/picture alliance

Bien que la Coupe du Monde 2026 organisée sur les terrains nord-américains soit terminée, les controverses entourant la gouvernance du football ne s'apaisent pas. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a vivement critiqué la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pour sa politisation, ses problèmes de gouvernance majeurs et son partenariat avec une société de paris sportifs.

Zamin.uz Voici les détails des graves accusations portées contre la FIFA et Gianni Infantino.

« Argent et pouvoir » : la lettre ouverte du Conseil de l'Europe

Dans une lettre ouverte publiée le 19 juillet, avant la finale de la Coupe du Monde 2026, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a exprimé son mécontentement vis-à-vis des activités de la FIFA. Berset a souligné que si la fête du football est terminée, les graves problèmes liés à sa gestion restent entiers.

Alain Berset : « La fête se termine ce soir. Mais les questions demeurent. La prochaine crise a déjà commencé. Elle porte deux noms : l'argent et le pouvoir. »

Alain Berset a critiqué la FIFA sur plusieurs points :

Susceptibilité aux influences politiques : La tendance de l'organisation à céder aux pressions politiques.

Conflits raciaux et paris sportifs : Les débats raciaux et le partenariat avec la société de paris ADI Predictstreet. Selon Berset, ce partenariat augmente les risques de fraude dans le sport.

Un mémorandum sur la transparence, les droits de l'homme et la gouvernance d'entreprise avait été signé entre le Conseil de l'Europe et la FIFA en 2018. En raison des événements survenus lors de la Coupe du Monde 2026, Berset a proposé de réviser cet accord et d'entamer des négociations pour un nouveau « cadre d'accord » avant le Mondial 2030.

L'appel de Trump et le football « spectacle »

Pendant le Mondial, la FIFA et son président Gianni Infantino ont suscité à plusieurs reprises l'indignation du public :

L'affaire Balogun et l'intervention de Trump : L'une des plus grandes polémiques a été l'annulation de la suspension infligée à l'attaquant de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun. Selon les médias, cette interdiction a été levée après un appel personnel du président américain Donald Trump à Infantino. Commercialisation et excès de spectacle : Les experts ont accusé la FIFA de privilégier les artifices et le commerce plutôt que le sport. Les nombreuses pauses publicitaires et les cérémonies fastueuses auraient nui au charme originel du football. Notamment, un grand concert-spectacle similaire à la tradition du Super Bowl aux États-Unis a été organisé pendant la mi-temps de la finale.

Les voyages d'Infantino en jet privé et l'« hypocrisie »

Associated Press selon les calculs de l'agence, Gianni Infantino a parcouru pendant la compétition Qatar Airways à bord d'un jet privé de la compagnie, près de 95 000 kilomètres et a assisté à 43 matchs.

La FIFA avait promis de réduire les émissions de CO₂. Le décalage entre les vols d'Infantino et ces déclarations a renforcé les critiques d'« hypocrisie » à l'égard de l'organisation.

L'Espagne, nouveau champion du monde !

Rappelons que la Coupe du Monde 2026 s'est déroulée du 11 juin au 19 juillet sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, avec un total de 104 matchs disputés.