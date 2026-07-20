La Russie a frappé avec des missiles de croisière le cargo « Golden Leo », qui quittait la zone de combat en mer Noire avec une cargaison de céréales. L'attaque a fait au moins six morts parmi les marins et plusieurs personnes sont portées disparues.

Zamin.uz Présente les détails de ce tragique incident en mer Noire et les dernières informations sur la réaction de Kiev sur la scène internationale.

Violent incendie à bord et pertes au sein de l'équipage

Selon la marine ukrainienne, l'incident a eu lieu le 19 juillet. Le navire « Golden Leo », battant pavillon de la Guinée-Bissau et appartenant à une société turque, quittait la zone de combat avec une cargaison de céréales pour rejoindre une route sécurisée.

Selon les premières informations :

Détails de l'attaque : Les forces russes ont tiré trois missiles de croisière sur le navire. L'un des impacts a touché la partie supérieure du côté droit du navire, provoquant un violent incendie.

Pertes et blessés : Le vice-Premier ministre ukrainien, Nikolaï Kalachnik, a déclaré que le nombre de victimes de l'attaque s'élevait à 6 morts, tandis que 4 personnes sont toujours portées disparues.

Opérations de sauvetage : Après l'attaque, 8 membres d'équipage ont été secourus et transportés dans un hôpital d'Odessa.

Composition de l'équipage : Selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, le navire transportait des citoyens syriens et indiens. Il a été confirmé qu'un pilote ukrainien figure parmi les victimes.

Réaction de l'Ukraine : « Un acte terroriste contre la navigation pacifique »

La marine ukrainienne a qualifié cette attaque de frappe délibérée contre un navire civil non armé battant pavillon étranger, qui ne représentait aucune menace militaire. Kiev qualifie cela d'acte terroriste contre la navigation pacifique et de violation flagrante du droit international humanitaire.

Le Premier ministre ukrainien, Sergueï Koretski, a chargé le ministère des Affaires étrangères d'informer officiellement les pays touchés par l'attaque ainsi que les partenaires internationaux. Des mesures supplémentaires visant à renforcer la sécurité des navires civils et des marins sont en cours d'élaboration avec le commandement militaire.

Une mission de surveillance internationale pourrait être établie en mer Noire

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andreï Sibikha, a rappelé que la Russie avait également attaqué la veille un navire marchand battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda (faisant 1 mort et 3 blessés).

C'est pourquoi Kiev, en collaboration avec les organisations maritimes internationales, promeut une initiative importante :