Des séismes en série frappent le Pérou, le bilan des victimes s'alourdit

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Des séismes en série frappent le Pérou, le bilan des victimes s'alourdit

Deux séismes puissants et consécutifs survenus dans une région montagneuse du Pérou ont coûté la vie à plusieurs personnes. Selon les premières informations, la catastrophe naturelle a fait au moins 6 morts et 21 blessés. L'Institut national de défense civile du pays a communiqué ces chiffres.

Il est rapporté que les secousses ont été enregistrées dans la nuit du 19 juillet dans la province de Chupaca, région de Junín, à environ 300 kilomètres à l'est de la capitale, Lima.

Selon le Centre sismologique national du Pérou, le premier séisme avait une magnitude de 5,1 et le second de 3,7. Les secousses se sont produites à des profondeurs respectives de 24 et 18 kilomètres. Le Centre sismologique euro-méditerranéen a évalué la magnitude du premier séisme à 5,6.

Le chef de l'Institut national de défense civile, Luis Vásquez, a déclaré à la radio Exitosa que, selon les premières estimations, 48 maisons ont été totalement détruites et 18 autres ont subi des dommages importants. La catastrophe a touché environ 300 habitants, et des tentes sont en cours d'installation pour fournir un logement temporaire aux sinistrés.

Il est noté que de nombreuses maisons à Chupaca, construites en briques crues, n'ont pas pu résister aux fortes secousses.

Actuellement, les secouristes et les services de lutte contre les incendies poursuivent les opérations de déblaiement des décombres. Les experts n'excluent pas la possibilité que d'autres personnes soient encore piégées sous les décombres.

Pour information, le Pérou est situé dans l'une des régions sismiques les plus actives au monde, appelée « la Ceinture de feu » du Pacifique. Environ 85 % des séismes enregistrés sur Terre se produisent dans cette zone.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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