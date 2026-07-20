Coupe du Monde : Lionel Messi fait ses adieux en larmes, l'Espagne est le nouveau champion

Le monde du football a été témoin d'un nouveau tournant historique. La finale de la Coupe du Monde 2026, disputée au MetLife Stadium aux États-Unis, s'est terminée de manière inattendue et douloureuse pour l'équipe nationale d'Argentine. Les champions en titre se sont inclinés face à l'Espagne, manquant l'occasion de remporter un deuxième titre mondial consécutif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le score est resté vierge pendant le temps réglementaire, mais un but inscrit par Ferran Torres au début de la seconde période des prolongations a scellé le sort du match. Selon Goal.com, l'équipe d'Espagne a dominé la rencontre de bout en bout. Les statistiques le confirment : la « Roja » a décoché 20 tirs au but, tandis que l'Argentine s'est limitée à seulement 2 tentatives.

Lionel Messi et ses derniers espoirs

Pour Lionel Messi , âgé de 39 ans, ce tournoi restera dans l'histoire comme sa sixième Coupe du Monde. Cherchant à réitérer son triomphe de 2022 au Qatar, l'attaquant légendaire n'a pas pu contenir ses émotions après le coup de sifflet final. Les larmes du détenteur de huit Ballons d'Or au milieu du terrain sont devenues le moment le plus marquant et inoubliable de cette finale.

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a admis avant le match que le plan principal était de neutraliser la menace Lionel Messi. « Notre priorité était de couper Messi du reste du jeu », a déclaré l'entraîneur. Les joueurs espagnols ont également tenté de consoler le capitaine argentin, abattu, avant de célébrer leur victoire.

Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a défendu son capitaine après le match. Bien qu'il n'ait pas donné d'informations précises sur l'avenir de Messi, il a souligné son importance dans l'histoire du football mondial. « C'est le plus grand joueur de tous les temps. J'espère que tout le monde est fier de ce qu'il a accompli », a souligné le technicien.

Cette défaite a privé l'Argentine de la possibilité d'égaler le record du Brésil de 1962 en conservant son titre. L'Espagne, quant à elle, monte sur le toit du monde pour la deuxième fois de son histoire. Désormais, une question tourmente la communauté du football : était-ce le dernier match de Lionel Messi en sélection ? Pour l'instant, le joueur n'a fait aucune déclaration officielle.