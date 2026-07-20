Le monde du football a été témoin d'un dénouement dramatique lors du dernier tournoi majeur. En finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Espagne a battu l'Argentine pour remporter son deuxième titre mondial. Le match, disputé dans le magnifique stade du New Jersey, a été le théâtre d'un affrontement non seulement entre deux équipes, mais aussi entre deux philosophies de jeu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Alors que la « Roja » dirigée par Luis de la Fuente a misé sur la maîtrise tout au long du match, les hommes de Lionel Scaloni ont opté pour un style agressif et physique. Selon Goal.com, la technique et la patience des Espagnols ont triomphé lors de ce combat intense de 120 minutes. L'Argentine, quant à elle, a été vivement critiquée pour son jeu excessivement rugueux.

La bataille du New Jersey et le carton rouge décisif

Le temps réglementaire s'est terminé sur un score nul et vierge, mais un événement à la 90e minute a fait basculer le match. Le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez a écopé d'un deuxième carton jaune pour une faute évitable, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pour les prolongations.

L'Espagne a su tirer profit de sa supériorité numérique. À la 106e minute, sur un centre de Nico Williams, Ferran Torres, entré en jeu, a trompé Emi Martinez. Ce but unique a offert le titre à l'Espagne. L'Argentine a tenté de renverser la vapeur jusqu'au bout, mais ses offensives sont restées vaines.

La dernière danse pour Lionel Messi

Cette finale était censée être la dernière grande compétition internationale pour le légendaire Lionel Messi . Malheureusement, au coup de sifflet final, le grand attaquant n'a pu retenir ses larmes. Messi n'a pas réussi à réaliser le miracle habituel pour sauver son équipe, restant spectateur sur le terrain.

Selon les experts, l'Argentine a pratiqué un « anti-football » durant cette rencontre. L'agressivité excessive de l'équipe et les provocations de joueurs comme Leandro Paredes et Enzo Fernandez ont terni l'esprit du jeu. Au final, la communauté footballistique a jugé la victoire de l'Espagne méritée, tant ils ont fait preuve de créativité.

Avec ce triomphe, l'Espagne prouve qu'elle est prête à entamer une nouvelle ère d'hégémonie dans le football mondial. Bien que Lionel Messi ait dû céder son titre de champion du monde, il reste le plus grand joueur de l'histoire. Désormais, tous les regards sont tournés vers la domination espagnole pour les années à venir.