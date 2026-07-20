Flammes de guerre au Moyen-Orient : les États-Unis frappent l'Iran pour la neuvième journée consécutive

Les forces armées américaines ont mené des frappes aériennes pour la neuvième nuit consécutive sur des cibles en territoire iranien. Alors que Washington affirme que ces opérations visent à affaiblir les capacités militaires de l'Iran, Téhéran continue de lancer des attaques contre des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Cette tension affecte également gravement la navigation maritime dans le détroit d'Ormuz.

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Les 9 nuits de frappes américaines et les informations du CENTCOM

Selon le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), les dernières frappes aériennes ont débuté le 20 juillet à 02h30, heure locale.

La partie américaine souligne que :

L'objectif principal des frappes est de limiter davantage les capacités militaires de l'Iran.

Il s'agit d'affaiblir les forces qui menacent les navires marchands et les marins civils dans le détroit d'Ormuz.

Donald Trump : « C'est une réponse pour nos militaires tombés au combat »

Le président américain Donald Trump a fait une déclaration aux journalistes lors de son retour à Washington après la finale de la Coupe du monde de football. Il a qualifié les nouvelles attaques de réponse à la mort de soldats américains.

« Cette nuit, nous leur avons porté un coup très dur. Nous l'avons fait en mémoire de nos soldats tombés au combat », a déclaré Trump.

Selon le CENTCOM, 3 autres militaires américains ont été tués depuis le début du dernier conflit au Moyen-Orient. Ainsi, le nombre total de militaires américains tués depuis le début de la guerre avec l'Iran a officiellement atteint 17 personnes. atteint.

Tension dans le détroit d'Ormuz : Des pétroliers interceptés

En réponse aux attaques américaines, l'Iran continue de frapper des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Parallèlement, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé qu'il n'avait pas cessé ses opérations militaires.

Situation actuelle dans le détroit et indicateurs de navigation maritime :

Interception de pétroliers : Le CGRI a annoncé avoir intercepté deux pétroliers près du détroit d'Ormuz dans la nuit du 20 juillet.

Explosions : Selon l'agence iranienne Tasnim, ces navires tentaient d'entrer illégalement dans le détroit ou de le quitter par le sud, et des explosions se sont produites à leur bord.

Ralentissement du trafic maritime : Selon les données de la Bourse de Londres, 8 navires ont traversé le détroit le 18 juillet, contre seulement 4 le 19 juillet.

Situation sur le marché du gaz : Les navires attendent en file

Selon la société d'analyse S&P Global, malgré les perturbations dans le détroit d'Ormuz, la production de gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar et aux Émirats arabes unis reste relativement stable pour le moment.

Cependant, la limitation du trafic dans le détroit montre ses conséquences :