L'ours Hyperliquid devient taureau après 46 millions USD de pertes sur HYPE

Alors que le prix du jeton HYPE sur la plateforme Hyperliquid continue d'augmenter, une importante baleine crypto pariant contre l'actif a finalement été forcée de clôturer sa position. Selon les données de HyperBot, un trader connu sous le nom de « loracle.hl » a clôturé sa position courte sur HYPE mardi, enregistrant une perte de 46,46 millions USD. Cointelegraph.com rapporte .

Ce trader avait parié de manière très agressive contre la tendance du marché, ce que confirme le paiement de plus de 54 000 USD de frais de financement. Cependant, face à la hausse continue du prix du HYPE, il a décidé de changer complètement de stratégie.

Après avoir accepté une perte massive, Loracle.hl est immédiatement passé à une position longue. Selon les données de HypurrScan, il a ouvert une nouvelle position de 5,98 millions USD avec un effet de levier 2x sur 82 200 HYPE à un prix d'environ 70,20 USD. Mercredi, alors que le prix du HYPE atteignait 72,80 USD, le trader avait accumulé plus de 213 000 USD de profits non réalisés.

Le virage stratégique du trader ne s'est pas limité au HYPE. Il a pris des positions longues sur tous les actifs qualifiés de « sainte trinité » par le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes : HYPE, NEAR et ZEC. Mercredi, son portefeuille détenait des expositions de 5,98 millions USD en HYPE, 5,46 millions USD en ZEC et 2,63 millions USD en NEAR.

Actuellement, ces trois positions génèrent un profit combiné de plus de 920 000 USD. La plus forte progression provient du ZEC, qui a rapporté plus de 521 000 USD de bénéfices, tandis que le HYPE et le NEAR affichent des résultats positifs de respectivement 213 450 USD et 185 900 USD.