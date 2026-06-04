Revolut prévoit de lancer des stablecoins en ouvrant une banque aux États-Unis

Le géant de la fintech Revolut prévoit d'offrir des stablecoins via sa future banque américaine. Selon le PDG de l'entreprise aux États-Unis, Cetin Duransoy, les clients de la banque, dont le lancement est prévu l'année prochaine, auront accès à des comptes assurés par la FDIC, des dépôts multidevises, au trading d'actions et aux services de cryptomonnaie. Cointelegraph.com rapporte .

Revolut vise initialement à attirer des clients particuliers et professionnels ayant besoin de services bancaires internationaux. En mars, l'entreprise a déposé une demande pour obtenir une licence bancaire nationale américaine. Cette licence permettrait à Revolut d'offrir des produits bancaires assurés à l'échelle nationale sous un cadre réglementaire fédéral unique.

Le marché des stablecoins connaît actuellement une croissance rapide, atteignant 319,5 milliards USD contre 247 milliards USD l'an dernier, selon les données de DefiLlama. Revolut a déjà permis à ses clients hors des États-Unis d'effectuer des paiements par carte bancaire en stablecoins USDT et USDC.

L'activité dans le secteur ne se limite pas à Revolut. La banque SoFi a lancé le jeton SoFiUSD sur les réseaux Ethereum et Solana, tandis que MoneyGram a présenté le stablecoin MGUSD en partenariat avec la plateforme Stripe. De plus, des entreprises comme Nubank et Crypto.com ont obtenu des approbations conditionnelles pour établir des banques nationales aux États-Unis.