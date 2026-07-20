Lionel Messi et l'Argentine battus : l'Espagne est championne du monde

Lors d'une finale dramatique disputée dans un stade du New Jersey, l'équipe nationale d'Argentine n'a pas réussi à défendre son titre mondial, s'inclinant face à l'Espagne. Durant la rencontre, Lionel Messi et ses coéquipiers n'ont pas su déployer leur magie habituelle, permettant à l'Espagne de célébrer une nouvelle victoire historique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le temps réglementaire et les prolongations ont mis l'Argentine à rude épreuve. De nombreux supporters attendaient que Lionel Messi réalise un nouveau miracle pour décider du sort du match, mais cette fois-ci, l'attaquant légendaire n'a pas trouvé la solution pour percer la défense adverse. Selon Goal.com, l'Argentine n'a pas réussi à cadrer le moindre tir durant les 106 premières minutes de jeu.

L'expulsion d'Enzo Fernandez, tournant du match

Les plans de l'Argentine ont volé en éclats dans le temps additionnel de la seconde période. Le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernandez, a été exclu après avoir reçu un second carton jaune pour une faute au milieu de terrain. Réduite à dix, l'Albiceleste a peiné à contenir les assauts incessants de l'Espagne.

L'Espagne a logiquement pris le contrôle du ballon, exploitant les espaces dans une défense argentine épuisée. À la 106e minute, Ferran Torres s'est infiltré entre les défenseurs pour trouver le chemin des filets. Ce but a scellé le sort de la rencontre et offert la médaille d'or à l'Espagne.

Lionel Messi et la performance décevante de l'équipe

Lionel Messi n'a pas livré l'un de ses meilleurs matchs lors de cette finale. L'incapacité de l'attaque argentine à inquiéter le gardien espagnol tout au long de la partie est critiquée par les experts. L'équipe a tenté de renverser la situation jusqu'au bout, mais l'infériorité numérique et la fatigue physique ont pesé lourd.

Le gardien argentin Emiliano Martinez a multiplié les arrêts décisifs pour maintenir son équipe dans le match, mais il n'a rien pu faire sur la frappe de Ferran Torres. Cette défaite marque la fin d'une longue série de succès pour l'Argentine.

Cette victoire marque le début d'une nouvelle ère pour le football espagnol. Pour Lionel Messi et l'Argentine, cette finale restera dans l'histoire comme une déception et une occasion manquée. L'équipe doit désormais envisager un renouvellement de son effectif en vue des prochains tournois.