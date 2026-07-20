Système Pulsar, remplaçant du GPS : précision centimétrique et signal 100 fois plus puissant

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Système Pulsar, remplaçant du GPS : précision centimétrique et signal 100 fois plus puissant

La société américaine Xona Space Systems s'apprête à révolutionner le monde de la navigation mondiale. Le système Pulsar, en cours de développement par l'entreprise, est appelé à devenir une alternative viable à la technologie GPS traditionnelle. Ce réseau de satellites, situé en orbite terrestre basse (LEO), sera capable de diffuser un signal 100 fois plus puissant que les systèmes actuels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le lancement des six premiers satellites de la série Pulsar est prévu pour octobre de cette année. L'entreprise vise à lancer ses premiers services commerciaux d'ici 2027. À pleine capacité, le système sera composé de 258 appareils, permettant de déterminer les coordonnées avec une précision de quelques centimètres en tout point du globe.

Connectivité continue et sécurité en milieu urbain

Les systèmes GPS actuels rencontrent des problèmes de perte de signal entre les hauts bâtiments, dans les forêts denses ou à l'intérieur des structures fermées. Le positionnement de Pulsar en orbite basse et la puissance élevée du signal aideront à surmonter ces obstacles. Cela est particulièrement crucial pour les véhicules autonomes et les drones.

De plus, le nouveau système est conçu pour être beaucoup plus résistant aux cyberattaques, notamment aux tentatives de brouillage (jamming) et de falsification (spoofing). Lors des tests effectués avec le prototype Pulsar-0, lancé en juillet 2025 par la fusée Falcon 9 de SpaceX, il a réussi à réduire de 95 % la portée des dispositifs de brouillage.

Synchronisation temporelle de haute précision

Au-delà de la navigation, le système Pulsar fournira une synchronisation temporelle ultra-précise pour les marchés financiers, les réseaux de télécommunications et les centres de données (data-center). Les ingénieurs de Xona Space Systems prévoient de se passer des coûteuses horloges atomiques des satellites GPS pour atteindre une précision de 10 nanosecondes grâce à des méthodes logicielles spécialisées.

L'une des caractéristiques uniques du nouveau système est sa compatibilité avec l'infrastructure existante. Selon la déclaration de l'entreprise, de nombreux récepteurs GPS actuels pourront recevoir le signal Pulsar via une simple mise à jour logicielle, sans remplacement matériel. Des programmes de collaboration ont déjà été lancés avec les fabricants d'équipements de navigation.

Pour des régions en développement rapide, de telles technologies pourraient ouvrir de nouvelles opportunités pour l'agriculture de précision, l'optimisation des systèmes logistiques et la mise en œuvre de projets de villes intelligentes. L'augmentation du nombre de satellites en orbite basse portera la qualité de la communication numérique mondiale à un nouveau niveau.

Xona Space SystemsGPSPulsarTechnologieSatellite
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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