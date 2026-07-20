Révolution aéronautique : Electra développe un avion hybride capable de décoller en seulement 45 mètres

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Révolution aéronautique : Electra développe un avion hybride capable de décoller en seulement 45 mètres

La société américaine Electra a franchi une étape importante dans le développement de l'avion hybride-électrique EL9 Ultra Short, qui devrait révolutionner l'aviation régionale. Dans le cadre de ce nouveau projet, la société française Safran Helicopter Engines a été choisie comme partenaire principal pour fournir les turbogénérateurs de cet aéronef. Cet accord pourrait transformer l'écosystème du transport aérien et mettre fin à la dépendance aux grands aéroports. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale de l'avion EL9 est sa capacité à décoller et à atterrir sur de très courtes distances. Selon Electra, grâce à la propulsion hybride-électrique et au système de soufflage des ailes (blown-lift), une piste de seulement 45 mètres suffit à l'appareil. Cela permet d'effectuer des vols depuis de petites zones et même des espaces restreints en milieu urbain, inaccessibles aux avions régionaux classiques.

Partenariat technologique et efficacité

Dans le cadre du projet, Safran a reçu une commande initiale pour la livraison de 250 turbogénérateurs TG600. Cet équipement produira 600 kW d'énergie électrique pour le groupe motopropulseur hybride de l'EL9. Le moteur d'hélicoptère Arrano a été choisi comme base technologique, permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de 18 % par rapport aux moteurs de génération précédente.

Le système comprend également deux générateurs électriques GENeUS développés par Safran Electrical & Power. Les premiers essais au banc du turbogénérateur prêt pour le vol ont été réalisés avec succès dans l'usine de Bordeaux, en France. Cette unité est destinée à être utilisée directement lors des premiers essais en vol de l'EL9.

Concept "Direct Aviation" et projets futurs

Electra promeut le concept de "Direct Aviation" (aviation directe). Il s'agit de relier directement les villes et les régions entre elles, sans passer par les grands hubs aéroportuaires. Cette approche est cruciale pour les zones actuellement dépourvues de liaisons aériennes commerciales. Par exemple, dans des régions montagneuses ou en développement, de tels avions compacts pourraient radicalement améliorer la connectivité des transports.

La société vise à effectuer les premiers vols d'essai de l'EL9 fin 2027 ou début 2028. Si tout se déroule comme prévu, l'appareil recevra la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis en 2030 pour une mise en service commerciale. Des fournisseurs de services d'aviation industrielle comme Bristow Group ont déjà effectué des précommandes pour les premières unités de production.

Selon les prévisions des experts, au cours de la première décennie de développement de ce concept, le besoin aux États-Unis seuls sera de 12 000 à 16 000 aéronefs de ce type. Cependant, la réalisation de ces plans ambitieux dépend du succès des tests et de la conformité aux normes internationales de sécurité aérienne.

ElectraAviationAvion HybrideSafranTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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