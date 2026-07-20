Netflix acquiert la startup d'IA fondée par Ben Affleck pour 587 millions de dollars

Netflix, la plus grande plateforme de streaming au monde, a dévoilé les détails de l'acquisition d'InterPositive, une startup d'intelligence artificielle fondée par la star hollywoodienne Ben Affleck. L'entreprise a annoncé avoir déboursé 587 millions de dollars en numéraire pour cette transaction. Cette étape prouve une fois de plus l'importance croissante des technologies modernes dans l'industrie cinématographique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cet accord avait été annoncé pour la première fois en mars de cette année, mais les conditions financières étaient restées confidentielles. Bien que Bloomberg ait précédemment estimé que la valeur de la transaction pourrait atteindre 600 millions de dollars, les derniers rapports de Netflix ont confirmé les chiffres exacts. Ben Affleck a souligné que l'objectif de ce projet était de « protéger le pouvoir de la créativité humaine ».

Nouvelles opportunités pour les cinéastes

Les outils d'IA développés par la startup InterPositive apportent une aide précieuse aux réalisateurs et aux opérateurs lors de la post-production, c'est-à-dire le processus de traitement de l'image. Selon Affleck, la technologie est spécialisée dans la correction de problèmes réels sur le plateau de tournage, notamment les plans manquants, les scènes nécessitant un remplacement de fond ou les erreurs liées à un mauvais éclairage.

Selon les termes de l'accord, l'équipe d'InterPositive rejoint Netflix au complet. Ben Affleck lui-même poursuivra ses activités au sein de l'entreprise en tant que conseiller principal. Cette collaboration devrait permettre au géant du streaming d'économiser considérablement du temps et de l'argent dans la création de ses contenus originaux.

Dans son dernier rapport financier, Netflix a noté qu'elle utilisait déjà largement les technologies d'intelligence artificielle. Il a été rapporté que des éléments d'IA générative ont été utilisés dans près de 300 films et séries sur la plateforme. Cela couvre non seulement les effets spéciaux, mais aussi les processus de montage et de doublage.

Bien que l'attitude envers l'intelligence artificielle à Hollywood soit mitigée, le fait que des acteurs majeurs comme Netflix investissent des millions de dollars dans ce domaine indique que la manière de créer des films changera radicalement à l'avenir. Les technologies d'InterPositive pourraient désormais servir exclusivement aux projets originaux de Netflix, ce qui renforcerait l'avantage de la plateforme sur ses concurrents.