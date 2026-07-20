L'Espagne bat l'Argentine et devient championne de la Coupe du Monde 2026

Lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Espagne a battu l'Argentine 1-0 et a été sacrée championne du monde.

Aucun but n'a été marqué pendant le temps réglementaire, poussant le match en prolongation. À la 106e minute, Ferran Torres a trouvé le chemin des filets pour l'Argentine, donnant l'avantage à l'Espagne. Ce but a scellé le sort de la finale.

L'Argentine a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion d'Enzo Fernández à la 90+3e minute. Cette situation a pesé sur les chances de l'équipe durant la prolongation.

Sur le plan statistique, l'Espagne a largement dominé. L'équipe a effectué 20 tirs, dont 11 cadrés. L'Argentine s'est limitée à 3 tirs, aucun n'étant cadré.

La possession de balle a également été à l'avantage de l'Espagne avec 68 %, contre 32 % pour l'Argentine. L'Espagne a réussi 803 passes, tandis que l'Argentine en a effectué 445.

La précision des passes a atteint 90 % pour l'Espagne et 78 % pour l'Argentine. Les Espagnols ont également dominé aux corners avec un score de 9-4.

Ainsi, l'Espagne remporte la Coupe du Monde 2026. L'Argentine termine le tournoi à la deuxième place après cette défaite en finale.