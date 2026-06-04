Analyse des cryptomonnaies : Baisse des prix du Bitcoin et des principaux altcoins

Le Bitcoin (BTC) tente de dépasser le niveau de 65 426 USD, mais les acheteurs peinent à maintenir des positions élevées. Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran ont affecté négativement le sentiment du marché. Selon Andri Fauzan Adziima, analyste au Bitrue Research Institute, la baisse est liée non seulement aux nouvelles politiques, mais aussi aux liquidations avec effet de levier et à la réduction des flux ETF. Cointelegraph.com rapporte .

Toute l'attention se porte désormais sur le plus bas annuel du BTC à 60 000 USD. Le trader expérimenté Peter Brandt a déclaré sur X que le Bitcoin a formé un triangle élargi et pourrait chuter à 56 000 USD. Cependant, si le prix dépasse 75 000 USD, cette prévision baissière sera invalidée.

Bien que la tendance à court terme semble négative, les acheteurs devraient s'activer dans la fourchette de 60 000 à 65 000 USD. Si le prix clôture sous 60 000 USD, la tendance baissière pourrait se poursuivre, avec un risque de chute à 50 000 USD. Les vendeurs profitent de chaque légère hausse pour vendre afin de maintenir leur domination.

Les baissiers ont également pris le contrôle du marché de l'Ethereum (ETH). La paire ETH/USDT pourrait tomber au niveau de support solide de 1 750 USD. Un rebond temporaire est attendu car l'indicateur RSI est en zone de survente, mais si le niveau de 1 750 USD est perdu, le prix pourrait plonger à 1 550 USD.