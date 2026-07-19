La Chine devance Elon Musk en lançant un système d'intelligence artificielle dans l'espace

La société chinoise Xingshu Tiansuan Space Technology a réussi à mettre en orbite son premier groupe de satellites conçu pour le traitement de données dans l'espace. Ce projet prévoit le lancement de 1000 satellites au total, marquant potentiellement une nouvelle ère pour les systèmes informatiques spatiaux. Cette technologie permet de traiter les données directement en orbite sans avoir à les envoyer sur Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le concept de calcul spatial (Space computing) désigne l'analyse des tâches d'intelligence artificielle et des données de télédétection directement sur les stations spatiales. Actuellement, les satellites transmettent toutes les données brutes vers la Terre, ce qui surcharge la bande passante du réseau et entraîne des pertes de temps. Le nouveau système augmente la vitesse de communication de plusieurs fois en ne transmettant que les résultats finaux.

Course technologique et concurrence mondiale

Selon la déclaration de Xingshu Tiansuan Space Technology, ce vol est une étape importante vers la création du premier réseau informatique spatial commercial chinois. Il est à noter que cette innovation coïncide avec la participation du dirigeant chinois Xi Jinping à la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai. Pékin s'y est présenté comme le défenseur d'un nouvel ordre mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Selon les informations d'ixbt.com, la Chine devance considérablement Elon Musk et sa société SpaceX sur ce point. SpaceX, qui a fusionné avec la société xAI en février, fait également avancer ses projets de développement de l'intelligence artificielle dans l'espace. Cependant, les plans de Musk prennent du retard : le milliardaire vise à ne lancer la nouvelle génération de satellites qu'à partir de l'année prochaine et ne prévoit des résultats significatifs qu'en 2028.

Avantages du calcul spatial

Selon les experts, les réseaux de calcul spatial offrent les avantages suivants :

Réduction drastique de la latence dans la transmission des données ;

Désengorgement des canaux de communication entre les stations terrestres et les satellites ;

Possibilité de prise de décision rapide en cas d'urgence, par exemple lors de la surveillance de catastrophes naturelles ;

Application directe des algorithmes d'intelligence artificielle sur les objets spatiaux.

Cette technologie pourrait révolutionner non seulement la recherche scientifique, mais aussi les domaines du renseignement militaire et économique. Ce succès de la Chine témoigne de l'intensification de la lutte pour la conquête spatiale et le leadership mondial en matière de hautes technologies.

Actuellement, l'entreprise chinoise travaille à la formation complète de son cluster de 1000 satellites. Si le plan réussit, le plus grand réseau de supercalculateurs au monde apparaîtra dans l'espace. Cela constitue un défi sérieux pour SpaceX et les autres géants technologiques occidentaux.