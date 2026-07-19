La Chine devance Elon Musk en lançant un système d'intelligence artificielle dans l'espace

·1·Technologie
La Chine devance Elon Musk en lançant un système d'intelligence artificielle dans l'espace

La société chinoise Xingshu Tiansuan Space Technology a réussi à mettre en orbite son premier groupe de satellites conçu pour le traitement de données dans l'espace. Ce projet prévoit le lancement de 1000 satellites au total, marquant potentiellement une nouvelle ère pour les systèmes informatiques spatiaux. Cette technologie permet de traiter les données directement en orbite sans avoir à les envoyer sur Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le concept de calcul spatial (Space computing) désigne l'analyse des tâches d'intelligence artificielle et des données de télédétection directement sur les stations spatiales. Actuellement, les satellites transmettent toutes les données brutes vers la Terre, ce qui surcharge la bande passante du réseau et entraîne des pertes de temps. Le nouveau système augmente la vitesse de communication de plusieurs fois en ne transmettant que les résultats finaux.

Course technologique et concurrence mondiale

Selon la déclaration de Xingshu Tiansuan Space Technology, ce vol est une étape importante vers la création du premier réseau informatique spatial commercial chinois. Il est à noter que cette innovation coïncide avec la participation du dirigeant chinois Xi Jinping à la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai. Pékin s'y est présenté comme le défenseur d'un nouvel ordre mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Selon les informations d'ixbt.com, la Chine devance considérablement Elon Musk et sa société SpaceX sur ce point. SpaceX, qui a fusionné avec la société xAI en février, fait également avancer ses projets de développement de l'intelligence artificielle dans l'espace. Cependant, les plans de Musk prennent du retard : le milliardaire vise à ne lancer la nouvelle génération de satellites qu'à partir de l'année prochaine et ne prévoit des résultats significatifs qu'en 2028.

Avantages du calcul spatial

Selon les experts, les réseaux de calcul spatial offrent les avantages suivants :

  • Réduction drastique de la latence dans la transmission des données ;
  • Désengorgement des canaux de communication entre les stations terrestres et les satellites ;
  • Possibilité de prise de décision rapide en cas d'urgence, par exemple lors de la surveillance de catastrophes naturelles ;
  • Application directe des algorithmes d'intelligence artificielle sur les objets spatiaux.
Cette technologie pourrait révolutionner non seulement la recherche scientifique, mais aussi les domaines du renseignement militaire et économique. Ce succès de la Chine témoigne de l'intensification de la lutte pour la conquête spatiale et le leadership mondial en matière de hautes technologies.

Actuellement, l'entreprise chinoise travaille à la formation complète de son cluster de 1000 satellites. Si le plan réussit, le plus grand réseau de supercalculateurs au monde apparaîtra dans l'espace. Cela constitue un défi sérieux pour SpaceX et les autres géants technologiques occidentaux.

ChineSpaceXIntelligence ArtificielleEspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des traces d'un impact d'astéroïde de l'ampleur de celui qui a exterminé les dinosaures découvertes sur MarsDes traces d'un impact d'astéroïde de l'ampleur de celui qui a exterminé les dinosaures découvertes sur MarsAujourd'hui, 09:58Découvrez le Infinix Note 60 Pro au nouveau design : écran 144 Hz et panneau LED uniqueDécouvrez le Infinix Note 60 Pro au nouveau design : écran 144 Hz et panneau LED uniqueAujourd'hui, 08:29Oppo, Realme et OnePlus fusionnent : des changements stratégiques annoncésOppo, Realme et OnePlus fusionnent : des changements stratégiques annoncésAujourd'hui, 05:59Découverte révolutionnaire dans l'espace : la première exoplanète rocheuse potentiellement habitable a été trouvéeDécouverte révolutionnaire dans l'espace : la première exoplanète rocheuse potentiellement habitable a été trouvéeAujourd'hui, 02:51Les robotaxis Waymo temporairement suspendus à San FranciscoLes robotaxis Waymo temporairement suspendus à San FranciscoAujourd'hui, 00:50Les astronomes font une découverte inattendue : l'astéroïde 1998 SH2 est en réalité une comèteLes astronomes font une découverte inattendue : l'astéroïde 1998 SH2 est en réalité une comèteAujourd'hui, 00:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération