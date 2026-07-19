Découvrez le Infinix Note 60 Pro au nouveau design : écran 144 Hz et panneau LED unique

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Découvrez le Infinix Note 60 Pro au nouveau design : écran 144 Hz et panneau LED unique

La société Infinix a annoncé une nouvelle gamme de couleurs pour l'un de ses smartphones les plus originaux et technologiquement avancés : le modèle Note 60 Pro. L'appareil est désormais disponible dans des coloris métalliques modernes tels que Mist Titanium et Frost Silver. Cette nouveauté renforce l'engagement de la marque en matière de design, offrant aux utilisateurs non seulement des performances techniques puissantes, mais aussi un choix esthétiquement parfait. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les nouvelles couleurs s'ajoutent aux variantes existantes Solar Orange, Deep Ocean Blue et Mocha Brown. Bien que l'apparence ait changé, les capacités techniques internes de l'appareil conservent leur haut niveau. Le smartphone est équipé du processeur Snapdragon 7s Gen 4, ce qui en fait le premier appareil de l'histoire de la marque à fonctionner sur cette plateforme.

Bloc caméra unique et panneau LED interactif

L'aspect le plus remarquable du modèle Infinix Note 60 Pro est le panneau Active Matrix Display intégré au bloc caméra. Ce panneau se compose de 288 diodes électroluminescentes (LED) indépendantes, capables d'afficher des notifications, le niveau de charge, des informations météo et diverses animations, même lorsque l'écran principal est éteint. Cette solution distingue clairement le smartphone de ses concurrents sur le marché.

En ce qui concerne l'écran, Infinix n'a fait aucun compromis : le smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K. Son taux de rafraîchissement atteint 144 Hz, assurant une fluidité extrême pour les jeux et les mouvements de l'interface. La luminosité maximale atteint un niveau record de 4500 cd/m², garantissant une image claire même en plein soleil.

Puissance et capacités multimédias

L'autonomie de l'appareil est assurée par une immense batterie de 6500 mAh. Les utilisateurs peuvent profiter d'une charge filaire rapide de 90 W, d'une charge sans fil de 30 W et même de fonctions de charge inversée. Le système de refroidissement 3D IceCore VC est responsable de la dissipation efficace de la chaleur.

Les autres caractéristiques notables du smartphone incluent :

  • Haut-parleurs stéréo de haute qualité réglés par JBL ;
  • Appareil photo principal de 50 mégapixels (avec stabilisation optique et capacité d'enregistrement vidéo 4K) ;
  • Verre de protection Gorilla Glass 7i et norme de protection contre la poussière et l'eau IP64 ;
  • Capteurs mesurant la fréquence cardiaque (pouls) et le taux d'oxygène dans le sang.

Côté logiciel, le Infinix Note 60 Pro fonctionne sous Android 16 avec l'interface XOS 16. Le fabricant promet trois mises à jour majeures d'Android pour ce modèle et cinq ans de mises à jour de sécurité. Cela signifie que l'appareil restera pertinent pendant une longue période.

InfinixSmartphoneTechnologieAndroidSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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