Des traces d'un impact d'astéroïde de l'ampleur de celui qui a exterminé les dinosaures découvertes sur Mars

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Des traces d'un impact d'astéroïde de l'ampleur de celui qui a exterminé les dinosaures découvertes sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a réalisé l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la Planète rouge. En étudiant des roches anciennes au bord du cratère Jezero, les scientifiques ont identifié des traces d'événements catastrophiques comparables à l'impact de l'astéroïde Chicxulub, responsable de l'extinction des dinosaures sur Terre. Selon l'étude publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets, cette découverte offre un nouveau regard sur la période chaotique et destructrice de Mars il y a 3,9 milliards d'années. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les couches de 75 mètres d'épaisseur étudiées par le rover et baptisées « Broom Point » comptent parmi les parties les plus anciennes de la croûte planétaire. Ken Farley, directeur adjoint du projet au California Institute of Technology, explique que sur Terre, une telle histoire géologique ancienne a été totalement effacée par la tectonique des plaques. Sur Mars, en l'absence de tels processus, le « journal géologique » des premiers temps de la formation du Système solaire a été préservé intact.

Une pluie de roches fondues tombée du cosmos

Les analyses effectuées à l'aide des instruments de Perseverance ont identifié six types de roches dans la zone de « Broom Point ». Parmi elles figurent des fragments de roche saturés de bulles de gaz et à l'état fondu, ainsi que de petites sphères vitreuses appelées sphérules. Les scientifiques soulignent que ces sphérules se forment à la suite de la fusion instantanée des roches lors d'un impact d'astéroïde, suivie de leur solidification.

Selon Alex Jones, chercheur à l'Imperial College London, ces couches indiquent qu'à cette époque, ce ne sont pas de la pluie ou de la neige qui tombaient du ciel martien, mais une pluie presque continue de fragments de roche fondue et de poussière. La taille des sphérules trouvées, comparable à celle des particules formées lors de l'impact de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre, stupéfie les experts.

Un double impact catastrophique

Actuellement, ces couches géologiques sont situées dans une position presque verticale, c'est-à-dire à un angle supérieur à 80 degrés. Les scientifiques expliquent cette situation par deux collisions gigantesques successives :

  • D'abord, l'impact d'un astéroïde géant, qui a formé le bassin Isidis Basin de 1900 kilomètres de large, a retourné la croûte planétaire ;
  • Plus tard, le second impact d'astéroïde, qui a créé le cratère Jezero de 45 kilomètres de large, a davantage fragmenté ces couches et les a soulevées à leur hauteur actuelle.
Selon les informations d'ixbt.com, le rover Perseverance a prélevé deux échantillons dans cette zone, baptisés « Bell Island » et « Main River ». Si ces capsules sont ramenées sur Terre lors de futures missions, les analyses en laboratoire aideront à déterminer avec précision les conditions qui régnaient sur Mars et même sur la jeune Terre il y a 4 milliards d'années.

Cette découverte ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension non seulement du passé de Mars, mais aussi des étapes de formation de toutes les planètes du Système solaire. Pour l'instant, Perseverance poursuit ses recherches et se prépare à analyser d'autres zones anciennes de la planète.

MarsNASAPerseveranceAstéroïdeEspace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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