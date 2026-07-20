Un autre physicien accusé de trahison en Russie

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Un autre physicien accusé de trahison en Russie

En Russie, le physicien de 35 ans Maxim Kravtchouk a été arrêté pour « haute trahison ». Il devient ainsi au moins le huitième scientifique arrêté sous ce chef d'accusation depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a rapporté The Moscow Times .

Il est rapporté que Maxim Kravtchouk a été arrêté à Moscou le 24 juin, le jour de son anniversaire. Les détails de l'affaire pénale ouverte contre lui n'ont pas été divulgués, car selon la législation russe, toutes les affaires liées à la « haute trahison » sont traitées à huis clos.

Kravtchouk travaillait à l'Institut central de recherche en génie mécanique, rattaché à « Roscosmos ». Il est considéré comme l'un des experts reconnus pour ses travaux scientifiques dans le domaine de l'aérodynamique et des écoulements turbulents.

Les travaux scientifiques du chercheur portent sur l'étude de l'impact des flux de gaz supersoniques générés par les moteurs de fusées sur les zones de lancement, ainsi que sur l'utilisation de calculs par supercalculateurs dans la conception de complexes de lancement spatial. Il a également participé à des recherches sur la dynamique des gaz lors du lancement du lanceur « Angara-A5 » depuis le cosmodrome de « Vostochny » .

Selon les informations, Kravtchouk a acheté un appartement en 2016 via un programme public de prêt hypothécaire social. Parallèlement, il menait des activités commerciales privées. Il est noté qu'entre 2016 et 2019, il s'est rendu à plusieurs reprises en Ukraine et en Moldavie.

La publication souligne que depuis le début de la guerre en Ukraine, des accusations similaires ont été portées contre plusieurs scientifiques russes renommés. Parmi eux figurent Anatoli Maslov, Alexandre Chiplyouk, Dmitri Kolker, Valeri Zveguintsev et Vladislav Galkine, qui travaillaient au sein de l'Académie des sciences de Russie.

RussieMaxim KravchukMoscouRoscosmosUkraine
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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