La star française Kylian Mbappé est sérieusement préoccupée par le fait de ne pas avoir atteint les résultats escomptés lors de ses premières saisons au Real Madrid et d'être à la traîne dans la course aux trophées. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien joueur Jérémie Aliadière a décrit l'état actuel de Mbappé comme « frustré et abattu ». L'attaquant souhaite remporter la Ligue des champions et devenir une légende du club, tout comme son idole Cristiano Ronaldo. C'est ce que rapporte Goal.com .

Pour Mbappé, les échecs se poursuivent non seulement au niveau du club, mais aussi sur la scène internationale. La défaite en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne avec l'équipe de France et l'absence de trophées majeurs avec le Real Madrid lors de la saison 2025-26 ont réduit ses chances de remporter le Ballon d'Or. Ce fut un coup dur pour Mbappé, considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux du football mondial.

Le facteur Mourinho et de nouveaux espoirs

L'année 2027 devrait marquer un tournant pour les supporters madrilènes et pour Kylian Mbappé personnellement. En effet, le célèbre technicien José Mourinho devrait faire son retour au Santiago Bernabéu en tant qu'entraîneur. La mentalité de gagnant du coach portugais pourrait aider Mbappé à décrocher le trophée de la Ligue des champions dont il rêve.

Selon Aliadière, Mbappé est profondément affecté de voir le Paris Saint-Germain monter sur le trône européen à deux reprises après son départ. Cette situation a renforcé son désir de réussir avec le Real Madrid. Il ne veut pas seulement marquer des buts à Madrid, mais atteindre un statut « divin » comme Cristiano Ronaldo.

La pression augmentera pour Mbappé, qui évoluera aux côtés de stars comme Vinícius Júnior et Jude Bellingham au Real Madrid la saison prochaine. La manière dont cet effectif étoilé se structurera sous la direction de Mourinho et la capacité de Mbappé à démontrer son leadership seront au centre de l'attention de la communauté footballistique mondiale.

En conclusion, Kylian Mbappé traverse actuellement la phase la plus complexe, mais aussi la plus décisive de sa carrière. Ses succès en Liga et en Ligue des champions avec le Real Madrid sont essentiels non seulement pour ses ambitions personnelles, mais aussi pour l'hégémonie future du club madrilène.