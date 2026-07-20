Rodri élu meilleur joueur de la Coupe du Monde

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Rodri élu meilleur joueur de la Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, a partagé ses émotions après la victoire lors de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain de Manchester City a été désigné meilleur joueur du tournoi organisé en Amérique du Nord et a reçu le trophée du Ballon d'Or. La victoire historique en finale contre l'Argentine représente pour Rodri non seulement un sommet sportif, mais aussi le symbole d'un retour triomphal après une grave blessure. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que le joueur de 30 ans avait subi une grave blessure au genou en septembre 2024, quelques semaines avant la remise de son premier Ballon d'Or. Bien que la rupture des ligaments croisés antérieurs l'ait éloigné des terrains pendant une longue période, Rodri a fait preuve de résilience, non seulement en revenant au jeu, mais en menant son équipe nationale au titre mondial. Selon Goal.com, il a devancé des stars telles que Lionel Messi et Kylian Mbappé dans la course au trophée.

La victoire de la résilience et de la force mentale

« Nous sommes sur un nuage, je ne peux pas exprimer mes sentiments avec des mots. Ce fut une période très difficile pour moi », a déclaré Rodri lors de son interview. Le joueur a souligné qu'il souhaitait que son parcours serve d'exemple à la jeune génération. Selon lui, même lorsque l'on touche le fond, il existe toujours une possibilité de se relever, ce qui est devenu sa philosophie de vie.

Le capitaine espagnol a reconnu le rôle inestimable de ses proches dans son succès, tout en soulignant sa force intérieure. « Je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Mais, pour être honnête, je veux aussi me remercier de ne pas avoir abandonné lors de ces moments difficiles », a ajouté le milieu de terrain.

Un nouveau record pour le football espagnol

Lors de la finale, l'équipe nationale d'Espagne a battu l'Argentine 1-0 après prolongations. Ce succès offre non seulement le titre de champion, mais aussi un nouveau record dans le football mondial. Les Espagnols ont porté leur série d'invincibilité sur la scène internationale à 38 matchs, établissant un résultat historique.

Rodri a également raconté comment il a motivé ses coéquipiers avant le match. Il a exhorté les joueurs à regarder l'adversaire dans les yeux et à faire preuve de courage. Finalement, c'est cet esprit combatif et les qualités de leader du capitaine qui ont propulsé l'Espagne sur le trône du football mondial une fois de plus. Pour les fans de football, cette victoire est perçue comme une récompense méritée pour le travail acharné d'un professionnel comme Rodri.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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