Lamine Yamal et l'Espagne champions du monde : La jeune star célèbre la victoire avec sa compagne

·104·Sport
Lamine Yamal et l'Espagne champions du monde : La jeune star célèbre la victoire avec sa compagne

L'équipe nationale d'Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026 sur les terrains des États-Unis, battant l'Argentine en finale pour devenir la meilleure équipe du monde pour la deuxième fois de son histoire. Après un match dramatique dans le magnifique stade du New Jersey, l'une des plus grandes stars du tournoi, Lamine Yamal, a attiré tous les regards. L'attaquant du FC Barcelone a célébré ce succès immense avec sa compagne, Ines Garcia Santos. C'est ce que rapporte Goal.com .

La finale a été, comme prévu, riche en intensité. Le temps réglementaire entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Espagne, portée par ses jeunes talents, s'est soldé par un score nul et vierge. Ce n'est qu'en prolongation qu'un but unique de Ferran Torres a offert la médaille d'or aux Espagnols. Selon Goal.com, bien que Lamine Yamal n'ait pas marqué en finale, il a largement contribué à la victoire de son équipe grâce à ses performances et son abnégation tout au long du tournoi.

Moments romantiques sur le terrain

Après la cérémonie de remise des médailles, une atmosphère festive régnait sur la pelouse. La célèbre blogueuse mode et mannequin Ines Garcia a publié une photo avec Lamine Yamal sur ses réseaux sociaux, le félicitant pour cette victoire historique. « Tu l'as fait. Félicitations mon amour, tu es maintenant champion du monde », a écrit Garcia dans sa publication. Le jeune footballeur a répondu en exprimant son amour et sa gratitude.

Selon les informations, le couple avait officialisé sa relation au début de l'année 2026. Les fans surnomment Ines le « porte-bonheur » du joueur sur les réseaux sociaux. Beaucoup soulignent que malgré son jeune âge, Yamal gère la célébrité et la pression avec maturité, un soutien crucial venant de ses proches et de sa compagne.

Résultat historique et avenir brillant

Pour Lamine Yamal, cette victoire marque un nouveau sommet dans sa carrière. À 19 ans et 6 jours, le joueur ajoute la Coupe du Monde à son palmarès, après son titre de champion d'Europe 2024. Atteindre un tel résultat à cet âge est un phénomène rare dans l'histoire du football. La nouvelle génération de l'équipe d'Espagne a ainsi réussi à rétablir son hégémonie sur le football mondial.

Cette victoire entre dans l'histoire comme le deuxième titre mondial de l'Espagne depuis 2010. Pour les fans argentins, cette défaite marque une fin douloureuse pour ce qui était probablement le dernier Mondial de Lionel Messi. Cependant, la communauté du football se tourne désormais vers les héros d'une nouvelle ère comme Lamine Yamal, dont le talent sur le terrain et la sincérité dans sa vie privée continuent de conquérir le cœur des supporters.

Lamine YamalEspagneCoupe du MondeFC BarceloneFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Mbappé vise à reproduire le succès de Cristiano Ronaldo au Real MadridMbappé vise à reproduire le succès de Cristiano Ronaldo au Real MadridAujourd'hui, 14:58L'Espagne championne du monde : Nico Williams dédie la victoire à NeymarL'Espagne championne du monde : Nico Williams dédie la victoire à NeymarAujourd'hui, 14:19Real Madrid et Michael Olise : Florentino Perez lance l'offensive pour un nouveau GalactiqueReal Madrid et Michael Olise : Florentino Perez lance l'offensive pour un nouveau GalactiqueAujourd'hui, 13:54Lamine Yamal a « terminé » le football à 19 ans : l'Espagne est championne du mondeLamine Yamal a « terminé » le football à 19 ans : l'Espagne est championne du mondeAujourd'hui, 12:59Harry Kane : Thomas Tuchel peut mener l'équipe d'Angleterre vers de nouveaux sommetsHarry Kane : Thomas Tuchel peut mener l'équipe d'Angleterre vers de nouveaux sommetsAujourd'hui, 12:55L'Espagne championne du monde : une fin douloureuse pour l'Argentine et Lionel MessiL'Espagne championne du monde : une fin douloureuse pour l'Argentine et Lionel MessiAujourd'hui, 12:39
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football