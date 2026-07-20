L'équipe nationale d'Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026 sur les terrains des États-Unis, battant l'Argentine en finale pour devenir la meilleure équipe du monde pour la deuxième fois de son histoire. Après un match dramatique dans le magnifique stade du New Jersey, l'une des plus grandes stars du tournoi, Lamine Yamal, a attiré tous les regards. L'attaquant du FC Barcelone a célébré ce succès immense avec sa compagne, Ines Garcia Santos. C'est ce que rapporte Goal.com .

La finale a été, comme prévu, riche en intensité. Le temps réglementaire entre l'Argentine de Lionel Messi et l'Espagne, portée par ses jeunes talents, s'est soldé par un score nul et vierge. Ce n'est qu'en prolongation qu'un but unique de Ferran Torres a offert la médaille d'or aux Espagnols. Selon Goal.com, bien que Lamine Yamal n'ait pas marqué en finale, il a largement contribué à la victoire de son équipe grâce à ses performances et son abnégation tout au long du tournoi.

Moments romantiques sur le terrain

Après la cérémonie de remise des médailles, une atmosphère festive régnait sur la pelouse. La célèbre blogueuse mode et mannequin Ines Garcia a publié une photo avec Lamine Yamal sur ses réseaux sociaux, le félicitant pour cette victoire historique. « Tu l'as fait. Félicitations mon amour, tu es maintenant champion du monde », a écrit Garcia dans sa publication. Le jeune footballeur a répondu en exprimant son amour et sa gratitude.

Selon les informations, le couple avait officialisé sa relation au début de l'année 2026. Les fans surnomment Ines le « porte-bonheur » du joueur sur les réseaux sociaux. Beaucoup soulignent que malgré son jeune âge, Yamal gère la célébrité et la pression avec maturité, un soutien crucial venant de ses proches et de sa compagne.

Résultat historique et avenir brillant

Pour Lamine Yamal, cette victoire marque un nouveau sommet dans sa carrière. À 19 ans et 6 jours, le joueur ajoute la Coupe du Monde à son palmarès, après son titre de champion d'Europe 2024. Atteindre un tel résultat à cet âge est un phénomène rare dans l'histoire du football. La nouvelle génération de l'équipe d'Espagne a ainsi réussi à rétablir son hégémonie sur le football mondial.

Cette victoire entre dans l'histoire comme le deuxième titre mondial de l'Espagne depuis 2010. Pour les fans argentins, cette défaite marque une fin douloureuse pour ce qui était probablement le dernier Mondial de Lionel Messi. Cependant, la communauté du football se tourne désormais vers les héros d'une nouvelle ère comme Lamine Yamal, dont le talent sur le terrain et la sincérité dans sa vie privée continuent de conquérir le cœur des supporters.