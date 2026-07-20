Ce que Lamine Yamal a dit à Messi après la finale : Leo révèle tout

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Ce que Lamine Yamal a dit à Messi après la finale : Leo révèle tout

La finale de la Coupe du Monde 2026 s'est terminée par un résultat difficile pour l'Argentine, battue 0-1 par l'Espagne. Lionel Messi a raconté comment Lamine Yamal l'a réconforté après le match.

Selon l'Argentin de 39 ans, le jeune joueur espagnol l'a pris dans ses bras et lui a demandé de ne pas pleurer. Ce bref échange après la finale a illustré le respect mutuel entre deux générations.

« Il m'a pris dans ses bras et m'a réconforté »

On a demandé à Messi ce que Yamal lui avait dit après le match décisif. Le capitaine argentin a répondu :

« Qu'est-ce que Yamal m'a dit ? Il m'a pris dans ses bras, m'a réconforté et m'a demandé plusieurs fois de ne pas pleurer. Lamine est une personne très bienveillante et gentille. »

Alors que les joueurs espagnols célébraient le titre, le geste de Yamal, allant soutenir le leader de l'équipe adverse vaincue, a attiré l'attention des fans.

La finale a été le match le plus difficile pour Messi

L'Argentine a perdu 0-1 contre l'Espagne en prolongation lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. Le seul but du match a été marqué dans les moments décisifs, privant le champion en titre du trophée.

Bien que Messi ait enregistré des résultats élevés tout au long du tournoi, il n'a pas pu être décisif face à la défense espagnole en finale.

C'est le seul match de la Coupe du Monde 2026 où il n'a ni marqué ni délivré de passe décisive.

Messi a terminé le Mondial avec 12 actions décisives

Le capitaine argentin a disputé les huit matchs du tournoi. Il a marqué huit buts et délivré quatre passes décisives.

Ainsi, Messi a été directement impliqué dans 12 buts au cours du tournoi. Sa performance efficace a été cruciale pour mener l'Argentine une fois de plus en finale de la Coupe du Monde.

Cependant, lors du match décisif, l'Espagne a réussi à limiter l'influence du leader argentin.

Un moment de respect entre deux générations

Messi et Yamal appartiennent à des générations différentes. L'un est une star mondiale depuis de nombreuses années, tandis que l'autre brille au plus haut niveau dès ses débuts.

L'accolade après la finale a démontré un respect sportif qui transcende la victoire et la défaite.

L'Espagne a remporté le trophée et l'Argentine a subi une défaite douloureuse. Mais les mots de Yamal à Messi resteront l'un des moments les plus touchants et sincères de cette finale.

Lionel MessiLamine YamalArgentineEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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