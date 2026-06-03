Porte de l'Enfer : Le feu qui brûle depuis plus de 70 ans
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L'un des sites les plus mystérieux et célèbres d'Asie centrale se trouve au Turkménistan. Connu sous le nom de « Porte de l'Enfer » par les habitants et les touristes, ce lieu attire l'attention du monde entier depuis des années avec son apparence extraordinaire.
Le gaz naturel jaillissant des profondeurs de la terre y brûle sans interruption depuis près d'un demi-siècle. La nuit, les flammes et la lueur rougeâtre émanant du cratère offrent un paysage surréaliste.
Le feu naturel brûle depuis les années 1970.
Certains scientifiques soulignent que l'incendie perpétuel de la « Porte de l'Enfer » pose des problèmes environnementaux. C'est pourquoi diverses propositions pour l'éteindre ont été avancées ces dernières années.
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