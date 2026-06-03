« Tu as perdu la tête » : Trump insulte vivement Netanyahou

Il a été révélé que le président américain Donald Trump a vivement critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou par téléphone en raison des frappes sur le territoire libanais. Axios a rapporté cette information en citant des sources.

Selon les sources, lors de la conversation, Trump a qualifié le chef du gouvernement israélien de « fou ». Il a également rappelé à Netanyahou qu'il l'avait aidé à éviter la prison dans une affaire de corruption. Il a souligné qu'en raison des frappes au Liban, Netanyahou fait face à des critiques croissantes sur la scène internationale, ce qui pourrait entraîner un isolement extérieur encore plus marqué pour Israël.

« Tu as perdu la tête. Sans moi, tu serais en prison ; je t'ai sauvé. Maintenant, tout le monde te déteste. À cause de tes actions, la haine envers Israël s'intensifie », a déclaré Trump lors de la conversation.

Parallèlement, Trump a exprimé son inquiétude face à l'augmentation des victimes civiles au Liban et à la destruction de bâtiments résidentiels lors des opérations contre les commandants du Hezbollah.

Le 1er juin, Netanyahou a ordonné des frappes sur le sud de Beyrouth, invoquant l'escalade du conflit avec le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran. La veille, les opérations terrestres au Liban avaient été étendues suite aux attaques du Hezbollah contre le nord d'Israël.

Des sources proches de l'administration américaine ont indiqué à Axios que lors de l'appel téléphonique, Trump avait exprimé sa vive inquiétude concernant l'augmentation des victimes civiles au Liban et la destruction de zones résidentielles lors de l'élimination des commandants du Hezbollah.

Après la conversation, Trump a annoncé qu'un accord de cessez-le-feu avait été conclu entre Israël et le mouvement libanais Hezbollah. Il a souligné avoir eu une « conversation très productive » avec Netanyahou. Par la suite, il a été annoncé qu'aucune troupe n'entrerait à Beyrouth et que les unités militaires en route étaient rappelées. Trump a également indiqué que des négociations avec le Hezbollah avaient été menées par l'intermédiaire de représentants de haut niveau, aboutissant à un accord pour un arrêt complet des tirs.