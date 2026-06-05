Le premier vaccin développé par l'IA réussit ses essais aux États-Unis

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Le premier vaccin développé par l'IA réussit ses essais aux États-Unis

Aux États-Unis, des scientifiques ont mené des essais cliniques du premier vaccin au monde développé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Selon la BBC, les experts ont utilisé des technologies d'IA pour concevoir le vaccin.

Les chercheurs ont analysé des structures protéiques susceptibles d'être efficaces contre diverses variantes du virus. Sur cette base, un modèle de vaccin capable d'offrir une protection plus large à l'avenir a été développé.

Selon les auteurs du projet, l'intelligence artificielle peut réduire de plusieurs années le temps nécessaire à la recherche traditionnelle. Cela revêt une grande importance dans la lutte contre les pandémies et les maladies infectieuses à propagation rapide.

Le vaccin est actuellement testé sur des humains pour évaluer sa sécurité et son efficacité. Si les résultats sont positifs, cette technologie pourrait être utilisée pour créer des vaccins de nouvelle génération contre la grippe, le COVID-19 et d'autres maladies.

États-UnisBBCCOVID-19grippe
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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