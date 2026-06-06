Un pompier ayant sauvé 8 personnes est poursuivi en justice

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Un pompier ayant sauvé 8 personnes est poursuivi en justice

Un incident inhabituel survenu aux États-Unis a suscité un vaste débat public.

Selon les informations, un pompier qui a participé au sauvetage de huit passagers bloqués dans une attraction à l'arrêt en raison d'une panne fait face à des accusations inattendues. Il a évacué les passagers vers un endroit sûr.

Cependant, l'une des femmes secourues a porté plainte, l'accusant de « contact physique inapproprié ». Cette allégation a été largement discutée sur les réseaux sociaux et vivement critiquée par beaucoup.

Les internautes soutiennent le sauveteur dans les commentaires, affirmant : « Il a sauvé des vies » et « Il n'y avait pas d'autre solution dans une telle situation ». Certains craignent que de telles poursuites n'hésitent les services d'urgence à intervenir à l'avenir.

La procédure judiciaire concernant cet incident est en cours. Cette affaire a une fois lagi soulevé d'importantes questions sur la protection juridique des sauveteurs et leurs actions lors d'urgences.

États-Unis
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Charos
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