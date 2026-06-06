Vol de bijoux déjoué en quelques secondes

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Vol de bijoux déjoué en quelques secondes

Cet incident dans une bijouterie a été capturé par des caméras de sécurité. Les images montrent une femme et un homme, se faisant passer pour des clients, s'emparer d'un bijou de valeur et tenter de s'enfuir discrètement avec.

Cependant, le vendeur, qui a rapidement remarqué la situation, a agi avec vivacité et a déjoué le plan des escrocs en un instant. Il a bloqué l'objet de valeur avec sa main, empêchant ainsi le vol.

Se rendant compte que leur plan avait échoué, la femme et l'homme ont quitté les lieux rapidement sans discuter avec l'employé. Bien que l'incident ait été bref, la vidéo a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux.

Des acheteurs et un vendeur se tiennent près de la vitrine dans une bijouterie.

Cette affaire a une fois de plus démontré l'importance de la vigilance et de la réactivité dans les magasins.

Bijouterie
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Charos
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