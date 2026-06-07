Les femmes sans hijab risquent la prison — Taliban

Le Département pour la promotion de la vertu et la prévention du vice des Taliban dans la province de Hérat, en Afghanistan, a adressé un nouvel avertissement au public. Il stipule que les familles doivent veiller à ce que les femmes respectent strictement les codes vestimentaires prescrits. Dans le cas contraire, des mesures légales pourraient être prises et des arrestations pourraient avoir lieu. AmuTV l'a rapporté, citant des sources locales et des documents obtenus.

Selon une copie du document publiée par le média, les hommes ne doivent pas permettre aux femmes de leur famille de sortir sans hijab. Les femmes peuvent être arrêtées par la police des mœurs des Taliban et placées dans une prison spéciale pour femmes dans les cas suivants :

si elles marchent dans la rue sans foulard ;

si leur visage est découvert ;

si elles portent des vêtements moulants ;

si elles utilisent des produits cosmétiques.

Le document souligne que ces exigences sont fondées sur le code moral des Taliban. Selon celui-ci, les tuteurs masculins de la famille sont directement responsables du respect par les femmes des normes vestimentaires établies. Il est noté que des mesures légales peuvent être appliquées et que les femmes peuvent être arrêtées en cas de violation des règles.

De plus, l'ordre définit strictement le respect des exigences et la responsabilité des parents masculins. Les personnes qui ne respectent pas les règles peuvent être arrêtées et remises aux autorités judiciaires des Taliban.

Il est rapporté que cette décision est devenue connue suite à un enregistrement audio diffusé à Hérat. Selon des sources locales, l'enregistrement audio appartient à la police des mœurs des Taliban et indique que cette mesure a été adoptée après une réunion locale et entrera en vigueur le 6 juin.

L'enregistrement audio mentionne également que les activistes de quartier et les imams des mosquées sont chargés d'informer le public des nouvelles exigences. Selon les résidents locaux, la surveillance de la tenue vestimentaire des femmes dans la ville de Hérat s'est intensifiée ces derniers mois. Des points de contrôle spéciaux ont été établis dans les zones fréquentées de la ville à cette fin.