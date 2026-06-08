Le niveau de l'eau de la mer Caspienne baisse rapidement. Selon les estimations de l'ONU, l'un des plus grands lacs du monde pourrait devenir considérablement moins profond dans les décennies à venir.

Les experts soulignent que ce processus aura un impact sérieux sur la nature et l'économie de toute la région. En particulier, la pêche, les transports et les zones côtières pourraient être menacés.

La baisse du niveau de l'eau menace également les habitats d'espèces rares de poissons et d'animaux.

Si cette tendance se poursuit, ses conséquences pourraient affecter des millions de personnes vivant dans les pays de la région caspienne.