Le niveau de l'eau de la mer Caspienne baisse rapidement

·43·Monde
Le niveau de l'eau de la mer Caspienne baisse rapidement

Le niveau de l'eau de la mer Caspienne baisse rapidement. Selon les estimations de l'ONU, l'un des plus grands lacs du monde pourrait devenir considérablement moins profond dans les décennies à venir.

Les experts soulignent que ce processus aura un impact sérieux sur la nature et l'économie de toute la région. En particulier, la pêche, les transports et les zones côtières pourraient être menacés.

La baisse du niveau de l'eau menace également les habitats d'espèces rares de poissons et d'animaux.

Si cette tendance se poursuit, ses conséquences pourraient affecter des millions de personnes vivant dans les pays de la région caspienne.

Mer CaspienneONU
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les États-Unis souhaitent lever les restrictions commerciales pour les pays d'Asie centraleLes États-Unis souhaitent lever les restrictions commerciales pour les pays d'Asie centraleAujourd'hui, 14:13Séisme de magnitude 7,8 : État d'urgence aux PhilippinesSéisme de magnitude 7,8 : État d'urgence aux PhilippinesAujourd'hui, 13:53Un séisme dévastateur aux Philippines fait de nombreuses victimesUn séisme dévastateur aux Philippines fait de nombreuses victimesAujourd'hui, 13:53Un père en Turquie a tenté de jeter sa fille de 3 ans par la fenêtreUn père en Turquie a tenté de jeter sa fille de 3 ans par la fenêtreAujourd'hui, 13:21L'Iran avertit Israël d'une « frappe sévère »L'Iran avertit Israël d'une « frappe sévère »Aujourd'hui, 13:05Trump exhorte Israël et l'Iran à conclure une trêve immédiateTrump exhorte Israël et l'Iran à conclure une trêve immédiateAujourd'hui, 13:00
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue