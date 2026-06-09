94 écoles fermées au Japon à cause d'un ours

Un incident inattendu s'est produit à Utsunomiya, au Japon. Suite à l'apparition d'un ours dans la zone urbaine, les autorités locales ont renforcé les mesures de sécurité et suspendu temporairement les activités de 94 écoles primaires et collèges.

Selon les rapports, un ours noir de taille moyenne a été aperçu pour la première fois près de l'un des parcs de la ville. Un jour plus tard, l'animal sauvage est réapparu au centre-ville et a été filmé par des caméras de surveillance. Des vidéos montrent l'ours courant devant deux jeunes hommes marchant dans la rue.

Dans les heures qui ont suivi, l'animal a été observé à plusieurs reprises près de zones résidentielles. Selon les dernières informations, l'ours a également été repéré dans une zone industrielle à plusieurs kilomètres du centre-ville.

En raison de la gravité de la situation, une équipe spéciale composée de policiers et de chasseurs locaux a commencé à rechercher l'ours. Les autorités demandent aux résidents d'être prudents, de bien fermer portes et fenêtres et d'éviter de s'approcher de l'animal en cas de rencontre. De plus, des véhicules d'avertissement spéciaux patrouillent dans les rues de la ville.

Les experts soulignent que ces dernières années, le nombre d'ours pénétrant dans les zones habitées a considérablement augmenté au Japon. Rien que cette année, des dizaines de milliers de tels incidents ont été enregistrés dans tout le pays.

Les scientifiques attribuent cette tendance à la diminution des sources naturelles de nourriture dans les forêts, en particulier à la rareté des glands, cruciaux pour les ours, ainsi qu'à la baisse de la population dans les zones rurales. Par conséquent, les animaux sauvages s'approchent de plus en plus des habitats humains.