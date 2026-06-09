À la veille de la Coupe du monde mondiale, qui attire l'attention du monde entier, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est entrée sur le terrain à New York, aux États-Unis, pour un match amical extrêmement intense et significatif contre l'une des équipes les plus fortes et populaires d'Europe – les Pays-Bas. Sous une compétition féroce sur le terrain, les joueurs expérimentés de Ronald Koeman ont converti avec succès deux penalties et ont remporté la victoire 2:1. Notre attaquant talentueux Igor Sergeyev, qui a visé avec précision le but adverse, a marqué le seul et beau but des 'Loups Blancs' lors de ce match.

Cependant, cette fête sportive ne s'est pas limitée à des événements footballistiques intenses. Avant le début de cette confrontation historique, la délégation et les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, arrivés au stade de New York, ont été soumis de manière inattendue à une inspection spéciale très stricte et minutieuse par les agents des services de sécurité américains. De telles actions des forces de l'ordre locales ont provoqué une brève confusion et des débats autour du stade.

Il convient de noter que les représentants de notre équipe nationale ont rencontré une situation aussi unique et inattendue pour la première fois de leur histoire footballistique lors de déplacements à l'étranger. Le niveau élevé et strict des mesures de sécurité outre-Atlantique a été clairement démontré par cet incident. Cette situation ne s'appliquait pas uniquement à nos représentants ; auparavant, les membres de la célèbre équipe nationale du Sénégal avaient également subi des contrôles tout aussi stricts et sérieux sur le sol américain.

Malgré la défaite, nos compatriotes ont testé leur force et leurs capacités à un niveau élevé avant le prochain grand tournoi. Suivez toujours les derniers processus de préparation de notre équipe nationale sur les terrains américains, les journaux officiels de la Coupe du monde et les nouvelles exclusives les plus sensationnelles du monde du football avec nous sur les pages de Zamin !