Plus de 300 migrants enlevés

En Libye, plus de 300 migrants sans papiers se rendant au Royaume-Uni ont été enlevés par des gangs criminels. La BBC a rapporté cet incident.

Selon les informations, des migrants originaires du Kurdistan irakien ont été détenus à l'été 2025 et sont ensuite tombés entre les mains d'extorqueurs. Les criminels ont exigé une rançon de 5 000 dollars par personne, menaçant de prélever leurs organes dans le cas contraire.

Les captifs auraient été détenus dans des conditions extrêmement difficiles. Ils étaient enfermés dans des pièces exiguës, recevaient peu de nourriture et étaient constamment soumis à la violence. Dans certains cas, des actes de torture ont été filmés et envoyés à leurs proches.

Le décès d'au moins un migrant a été confirmé, tandis que le nombre de personnes encore retenues en otage reste inconnu. Les inquiétudes se sont accrues après que des cicatrices chirurgicales ont été observées sur certains des survivants secourus.

Les experts soulignent que de tels incidents démontrent une fois de plus à quel point les routes de migration illégale sont dangereuses.