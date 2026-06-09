Les Talibans contre les smartphones : interdiction stricte imposée dans certaines régions

·13·Monde
Les Talibans contre les smartphones : interdiction stricte imposée dans certaines régions

Il a été révélé que le chef des Talibans, Hibatullah Akhundzada, a émis un nouvel ordre oral interdisant l'utilisation des smartphones aux membres du groupe et aux fonctionnaires du gouvernement.

Selon Afghanistan International, les personnes violant cette interdiction peuvent être considérées comme des criminels et être tenues responsables devant les tribunaux militaires. L'ordre a été transmis aux chefs des tribunaux militaires opérant dans huit régions du pays.

Le document indique que les responsables sont chargés de surveiller strictement l'exécution de l'ordre. À cette fin, des listes spéciales doivent être compilées, enregistrant les données personnelles de chaque employé, y compris le nom, le poste, le lieu de travail, l'opérateur mobile et le numéro de téléphone.

De plus, les managers ont pour tâche de confirmer que les subordonnés respectent cette réglementation.

Il est connu que les Talibans avaient auparavant restreint l'accès des téléphones dans les établissements d'enseignement pour les étudiants et les élèves des madrasas. Dans des déclarations récentes, les smartphones sont interprétés comme 'l'un des principaux ennemis des musulmans'.

Les experts estiment que de telles mesures pourraient viser à contrôler le flux d'informations et à renforcer l'ordre interne.

TalibansHibatullah AkhundzadaAfghanistan
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