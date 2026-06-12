Elon Musk serait devenu le premier trillionnaire de l'histoire

SpaceX aurait levé 75 milliards de dollars lors de l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire des États-Unis. Selon Reuters, l'entreprise a vendu 555,56 millions d'actions à 135 dollars chacune.

À la suite de cette introduction en bourse, la valeur boursière de SpaceX est estimée à 1,77 billion de dollars. Ce chiffre place l'entreprise parmi les géants technologiques les plus valorisés au monde.

Selon les estimations de Reuters et Forbes, la part d'Elon Musk dans SpaceX a atteint près de 866 milliards de dollars. Avec Tesla et ses autres actifs, sa fortune totale dépasserait les 1,1 billion de dollars.

Ainsi, Elon Musk est cité comme le premier trillionnaire de l'histoire. Cependant, certaines publications notent que le calcul de sa fortune inclut des actions conditionnelles futures.